لجنة الرقابة برأس غارب تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية

واصلت لجنة المرور والرقابة بمدينة رأس غارب، حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة والمعايير الصحية والبيئية في جميع مدن المحافظة.

وجاءت الحملات تحت إشراف اللواء محمد صلاح الدين، رئيس مدينة رأس غارب، واشتملت على المرور على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، بالإضافة إلى عدد من الكافتيريات، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت عدم حيازة بعض العاملين لشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم نظافة بعض الأماكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومكثف، بهدف ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات مخالفة، وضمان تقديم سلع وخدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وشارك في الحملة كل من إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية، تحت إشراف إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، لضمان تكامل جهود الرقابة وتحقيق أقصى قدر من الانضباط في الأسواق.