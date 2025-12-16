قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
محافظات

لجنة الرقابة برأس غارب تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية

ابراهيم جادالله

واصلت لجنة المرور والرقابة بمدينة رأس غارب، حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة والمعايير الصحية والبيئية في جميع مدن المحافظة.

وجاءت الحملات تحت إشراف اللواء محمد صلاح الدين، رئيس مدينة رأس غارب، واشتملت على المرور على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، بالإضافة إلى عدد من الكافتيريات، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت عدم حيازة بعض العاملين لشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم نظافة بعض الأماكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومكثف، بهدف ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات مخالفة، وضمان تقديم سلع وخدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وشارك في الحملة كل من إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية، تحت إشراف إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، لضمان تكامل جهود الرقابة وتحقيق أقصى قدر من الانضباط في الأسواق.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

