فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية

اختتم مركز الأنشطة الفرانكفونية التابع لقطاع التواصل الثقافي أنشطة عام 2025 بالإعلان عن فوز 24 طالبًا من المرحلة الثانوية لحضور مهرجانات سينمائية دولية ومحلية.

وقد مثَّل الطلاب عدد من المدراس الفرانكفونية في ثمانية محافظات مصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وكان المركز نظَّم بالتعاون مع فاليري جيربو، مديرة المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي CMCA بمارسيليا، للسنة الثامنة، ورش عمل ومسابقة لتعليم طلاب المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي باللغة الفرنسية في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف دعم الجهود الهادفة إلى تنمية الوعي السينمائي لدى الطلاب.

وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة مروة الصحن، مديرة المركز، أسماء الفائزين من الطلاب الذين قدموا أفضل نقد لثلاثة أفلام تسجيلية تم اختيارها من قبل مهرجان مارسيليا والتي تتناسب مع المرحلة الثانوية بالمدارس.

وتم اختيار أربعة طلاب للفوز بالجائزة الأولى، وهي حضور مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط بفرنسا في دورته 29 في الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر 2025، من مدارس سان مارك وجيرار بالإسكندرية، وسان فان سان دي بول الحلمية، ومدينتي المتكاملة للغات بالقاهرة.

وقام قنصل مصر بمارسيليا عمر الرشيدي بمقابلة الطلاب المشتركين في المهرجان وتهنئتهم على هذا الفوز.

كما فاز عشرة طلاب بالجائزة الثانية، وهي حضور الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2025، ومثَّل الطلاب محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد.

وكانت الجائزة الثالثة هي حضور فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وذلك في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2025، وقد حصل عليها عشرة طلاب من محافظات الفيوم وطنطا وبورسعيد ومرسى مطروح.

وقد أكَّدت اللجنة المنظمة أن هناك مهرجانات أخرى سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بها في مواعيد انعقادها في بداية عام 2026.

