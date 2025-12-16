دينا أبو الخير: التفاضل بين الناس بالتقوى لا بالمال ولا الشكل

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن القرآن الكريم وضع قاعدة إنسانية خالدة تحكم علاقة البشر بعضهم ببعض، مشددة على أن التفاضل الحقيقي بين الناس لا يكون باللون أو المال أو الجاه، وإنما بالتقوى والعمل الصالح، مستشهدة بقوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

وقالت أبو الخير خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ظن الإنسان بأنه أفضل من غيره هو بداية السقوط في ميزان القيم والأخلاق، مؤكدة أن الله وحده هو الأعلم بما في القلوب، وأن ستر الله الجميل على عباده نعمة عظيمة قد تزول إذا تسلل الكِبر إلى النفس.

وشددت على أن التفاخر بالمال أو الجمال أو العلم أو أي صورة من صور التميز الدنيوي يمثل خطرًا حقيقيًا على الإنسان، لأن الكِبر من أعظم الذنوب، لافتة إلى أن النصوص الشرعية حذرت منه تحذيرًا شديدًا، وبينت عاقبته يوم القيامة، حيث يُحشر المتكبرون في صورة مهينة، جزاءً لما وقر في قلوبهم من تعالٍ واستعلاء.