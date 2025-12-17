عقود النفط الأمريكي تهبط دون 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2021

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ فبراير 2021، في أحدث إشارة إلى أن إمدادات النفط تفوق الطلب، في وقت تتأهب السوق لفائض كبير بالمعروض.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض سعر مزيج برنت، وهو المؤشر العالمي، إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو.

تراجعت أسعار النفط هذا العام بفعل توقعات بوجود فائض، مدفوعة بموجة من الإمدادات الجديدة من تحالف "أوبك+" ودول في الأمريكتين، إلى جانب نمو ضعيف في الطلب.

وفي الأيام الأخيرة، أسهمت آمال جديدة بالتوصل إلى اتفاق ينهي حرب روسيا في أوكرانيا في تقليص علاوة جيوسياسية طويلة الأمد كانت مضافة إلى أسعار النفط.

عقود خام دبي تدق جرس الإنذار من تخمة النفط

في الوقت نفسه، تتزايد مؤشرات الضعف عبر سوق النفط، مع دخول أسعار خامات نفط الشرق الأوسط في نمط كونتانغو هبوطي في وقت مبكر من أمس، الثلاثاء.

كما تراجعت العلاوات المرتفعة للوقود مثل البنزين والديزل مقارنة بالنفط الخام، والتي كانت قد دعمت الأسعار الشهر الماضي.