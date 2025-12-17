قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
اقتصاد

عقود النفط الأمريكي تهبط دون 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2021

وكالات

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ فبراير 2021، في أحدث إشارة إلى أن إمدادات النفط تفوق الطلب، في وقت تتأهب السوق لفائض كبير بالمعروض.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض سعر مزيج برنت، وهو المؤشر العالمي، إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو.

تراجعت أسعار النفط هذا العام بفعل توقعات بوجود فائض، مدفوعة بموجة من الإمدادات الجديدة من تحالف "أوبك+" ودول في الأمريكتين، إلى جانب نمو ضعيف في الطلب. 

وفي الأيام الأخيرة، أسهمت آمال جديدة بالتوصل إلى اتفاق ينهي حرب روسيا في أوكرانيا في تقليص علاوة جيوسياسية طويلة الأمد كانت مضافة إلى أسعار النفط.

عقود خام دبي تدق جرس الإنذار من تخمة النفط

في الوقت نفسه، تتزايد مؤشرات الضعف عبر سوق النفط، مع دخول أسعار خامات نفط الشرق الأوسط في نمط كونتانغو هبوطي في وقت مبكر من أمس، الثلاثاء. 

كما تراجعت العلاوات المرتفعة للوقود مثل البنزين والديزل مقارنة بالنفط الخام، والتي كانت قد دعمت الأسعار الشهر الماضي.

النفط الأميركي النفط دولاراً سعر خام غرب أسعار النفط

