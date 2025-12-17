خبيرة أسرية: قرار الزواج يستدعي التوازن بين العقل ورغبات القلب

أكدت الدكتورة أمل منصور خبيرة العلاقات الأسرية، أن اختيار شريك الحياة يعد من الأمور التي تستوجب الطمأنينة والهدوء في التفكير، ومع ذلك يختار العديد من الأشخاص التركيز على الانبهار بالمظاهر دون الالتفات إلى تحقيق الطمأنينة الداخلية، لذلك من المهم أن يسعى كل فرد لوجود الطمأنينة في شريك حياته قبل الارتباط والتعلق والحب.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج« صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، ونهاد سمير، أن قرار الزواج هو قرار يستدعي التوازن بين العقل ورغبات القلب، وأن كل فرد يكون لديه معايير محددة يفضل أن تتوفر في شريك حياته، ومع ذلك، من الصعب إيجاد شخص تتوفر فيه كل هذه الصفات بشكل مثالي بنسبة 100%.

ولفتت إلى أنه بطبيعة الحال قد يمتلك شريك الحياة بعض المميزات التي تعوض عن أمور أخرى قد تكون غير متوفرة لديه، ولذلك يجب أن يكون القبول شاملاً للصفات الإيجابية والعيوب.

وأكدت على أهمية الانجذاب بين الطرفين على مستويات مختلفة كالقلب والروح والجسد والعقل، فهناك من قد يلتقي بشخص يبدو جذابًا ومناسبًا، ولكنه عند التفكير العميق يكتشف أنه قد لا يكون الشريك المناسب للحياة الزوجية اليومية.

وأشارت إلى أن فترة الخطوبة تعتبر مرحلة حاسمة للاستكشاف والدراسة، حيث يمكن خلالها التعرف على مدى إمكانية استمرار العلاقة والوصول إلى الزواج، أو اكتشاف العقبات والمشكلات التي قد تحول دون إتمام هذا الارتباط.



