تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
محافظات

إقبال من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى لجنة طنان بقليوب

إبراهيم الهواري

شهدت لجنة مدرسة طنان بقليوب اقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية.
من ناحية أخرى تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدًا تمام فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر.
وأجرى محافظ القليوبية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الحالة العامة بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار التام وعدم وجود أي معوقات، مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بيسر.


وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة تجرى داخل 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 277 مقراً انتخابياً تستقبل الناخبين، وتضم في طياتها 397 لجنة فرعية، مشيراً إلى أن كافة المقار خضعت لمعاينة دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.
وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء القليوبية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمحافظة.

القليوبية انتخابات مجلس النواب قليوب لجنة طنان محافظة القليوبية

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع سير إعادة انتخابات النواب من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ أسيوط يعقد لقاءا جماهيريا بقرية كوم بوها بمركز ديروط

خلال لقائه بأهالي كوم بوها بديروط.. محافظ أسيوط يطلق خطة متكاملة لإنشاء تكتل اقتصادي للثروة الداجنة

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

