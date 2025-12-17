قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
توك شو

بعد إدراج الكشري في اليونسكو| شاهد.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق حقيقي

الكشري
الكشري
البهى عمرو

أكدت المهندسة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العرب، أن التراث يختلف عن الآثار، موضحة أن التراث هو الموروث الثقافي الذي تناقلته الأجيال ويعكس أسلوب حياة الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم، بينما الآثار هي الأشياء المادية الملموسة التي خلفها الأجداد.

وقالت سليمان، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، إن الأنية الفخارية تُعد أثراً، بينما طريقة صناعتها ونقوشها تُعتبر تراثاً، طبق النحاس يعد أثراً، بينما حرفة صناعة النحاس والنقوش عليه تُعتبر تراثاً، مؤكدة أن هذا التمييز ضروري لفهم الثقافة وحمايتها.

وأضافت أن التراث ينقسم إلى تراث مادي يشمل المنقولات والأشياء الملموسة، وتراث غير مادي يشمل العادات والتقاليد والمأكولات والملابس والأعياد واللهجات والأغاني والرقصات، مشددة على أهمية توثيق التراث غير المادي لدى منظمة اليونسكو لحمايته من الاندثار، خصوصاً أن بعض هذه الممارسات لم تعد تُمارس بنفس الطريقة التقليدية.

وأوضحت أن تسجيل التراث وحمايته يعزز الهوية الوطنية والتمييز الثقافي بين الشعوب، فلكل شعب بصمته الخاصة في اللغة والعادات والمأكولات، وضربت مثالاً بالأكلة المصرية الشهيرة "الملوخية"، التي تختلف طريقة تحضيرها عن بلاد الشام، مما يعكس التنوع الثقافي والتراثي بين الشعوب.

واختتمت بالدعوة إلى الاهتمام بالتراث غير المادي وتوعية الأجيال الجديدة بقيمته وأهميته، مؤكدة أن الحفاظ عليه يضمن استمرار الهوية الوطنية وحماية التاريخ الإنساني من الاندثار.

الكشري اليونسكو خبراء التراث

