اكتشاف آلاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 210 ملايين عام في إيطاليا

أعلن فريق من العلماء عن اكتشاف آلاف آثار أقدام الديناصورات تعود إلى نحو 210 ملايين عام، في متنزه ستيلفيو الوطني شمالي إيطاليا، في واحد من أضخم الاكتشافات من نوعها في أوروبا.

وتبين أن الآثار، التي يصل قطر بعضها إلى 40 سنتيمترًا، مصطفة في صفوف متوازية على امتداد مئات الأمتار، وتظهر بوضوح تفاصيل الأصابع والمخالب، ما يمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة سلوك هذه الكائنات المنقرضة.

العصر الترياسي

ويرجح الباحثون أن تعود هذه الآثار إلى ديناصورات من فصيلة البروسوروبودات، وهي ديناصورات عاشبة ذات أعناق طويلة ورؤوس صغيرة ومخالب حادة، وقد يصل طولها إلى عشرة أمتار. وتشير بعض الآثار الأصغر حجمًا إلى وجود صغار ضمن القطيع، ما يعزز فرضية تحرك الديناصورات في مجموعات عائلية.

ويعود تاريخ الموقع إلى العصر الترياسي، بين 250 و201 مليون سنة مضت، حين كانت المنطقة سهلًا طينيًا ساحليًا يتأثر بحركة المد والجزر، قبل أن تتحول لاحقًا إلى جزء من سلسلة جبال الألب.

وقال عالم الحفريات الإيطالي كريستيانو دال ساسو إن الاكتشاف يحمل قيمة علمية استثنائية، مشيرًا إلى أن المنطقة "كانت تعج بالديناصورات"، وأن الآثار تكشف عن سلوكيات معقدة، من بينها تحرك القطعان بتناغم، وربما تجمعها في حلقات دائرية لأغراض دفاعية.

كما أظهرت بعض المسارات وجود آثار لأطراف أمامية، ما يدل على أن بعض الديناصورات توقفت أو استراحت بوضع أطرافها على الأرض.

وكان مصور فوتوغرافي قد لاحظ الموقع لأول مرة في سبتمبر الماضي، عندما رصد آثار الأقدام على جدار جبلي شبه عمودي داخل المتنزه.

ونظرًا لوعورة المنطقة وصعوبة الوصول إليها، أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أن أعمال التوثيق والدراسة ستعتمد على الطائرات المسيرة وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

ويقع متنزه ستيلفيو الوطني قرب الحدود الإيطالية السويسرية، في منطقة من المقرر أن تستضيف منافسات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، وهو ما اعتبرته وزارة الثقافة الإيطالية تلاقيًا رمزيًا بين التاريخ الطبيعي العميق وأحداث الحاضر العالمية.