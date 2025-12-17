قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اكتشاف آلاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 210 ملايين عام في إيطاليا

آثار أقدام ديناصورات
آثار أقدام ديناصورات
القسم الخارجي

أعلن فريق من العلماء عن اكتشاف آلاف آثار أقدام الديناصورات تعود إلى نحو 210 ملايين عام، في متنزه ستيلفيو الوطني شمالي إيطاليا، في واحد من أضخم الاكتشافات من نوعها في أوروبا.

وتبين أن الآثار، التي يصل قطر بعضها إلى 40 سنتيمترًا، مصطفة في صفوف متوازية على امتداد مئات الأمتار، وتظهر بوضوح تفاصيل الأصابع والمخالب، ما يمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة سلوك هذه الكائنات المنقرضة.

العصر الترياسي

ويرجح الباحثون أن تعود هذه الآثار إلى ديناصورات من فصيلة البروسوروبودات، وهي ديناصورات عاشبة ذات أعناق طويلة ورؤوس صغيرة ومخالب حادة، وقد يصل طولها إلى عشرة أمتار. وتشير بعض الآثار الأصغر حجمًا إلى وجود صغار ضمن القطيع، ما يعزز فرضية تحرك الديناصورات في مجموعات عائلية.

ويعود تاريخ الموقع إلى العصر الترياسي، بين 250 و201 مليون سنة مضت، حين كانت المنطقة سهلًا طينيًا ساحليًا يتأثر بحركة المد والجزر، قبل أن تتحول لاحقًا إلى جزء من سلسلة جبال الألب.

وقال عالم الحفريات الإيطالي كريستيانو دال ساسو إن الاكتشاف يحمل قيمة علمية استثنائية، مشيرًا إلى أن المنطقة "كانت تعج بالديناصورات"، وأن الآثار تكشف عن سلوكيات معقدة، من بينها تحرك القطعان بتناغم، وربما تجمعها في حلقات دائرية لأغراض دفاعية. 

كما أظهرت بعض المسارات وجود آثار لأطراف أمامية، ما يدل على أن بعض الديناصورات توقفت أو استراحت بوضع أطرافها على الأرض.

وكان مصور فوتوغرافي قد لاحظ الموقع لأول مرة في سبتمبر الماضي، عندما رصد آثار الأقدام على جدار جبلي شبه عمودي داخل المتنزه. 

ونظرًا لوعورة المنطقة وصعوبة الوصول إليها، أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أن أعمال التوثيق والدراسة ستعتمد على الطائرات المسيرة وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

ويقع متنزه ستيلفيو الوطني قرب الحدود الإيطالية السويسرية، في منطقة من المقرر أن تستضيف منافسات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، وهو ما اعتبرته وزارة الثقافة الإيطالية تلاقيًا رمزيًا بين التاريخ الطبيعي العميق وأحداث الحاضر العالمية.

ديناصورات إيطاليا آثار أقدام البروسوروبودات أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

72 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

المتهمون

سقوط المتهمين بسرقة أموال من داخل شركة بمدينة نصر

أرشيفية

رحلات حج وعمرة وهمية.. ضبط المسئولين عن 26 شركة سياحة

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد