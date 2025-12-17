ضبط 6 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على 6 إرهابيين في محافظات (كركوك والموصل وبغداد).



وقال الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم/الأربعاء/، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية عالية المستوى في عدة محافظات عراقية، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، من إلقاء القبض على (4) أربعة إرهابيين في كركوك كانوا يعملون بصفة (ناقلين ومجهزين) في عصابات داعش المندحرة، وأن القوات أيضا تمكنت خلال عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين، أحدهما في الموصل والآخر في العاصمة بغداد.



وأشار إلى أنه ضمن عمليات تفتيش وتطهير أوكار بقايا عصابات داعش الإرهابية وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان وقوات كوماندوز السليمانية، أجريت سلسلة عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك (قضاء الدبس)"، منوها إلى أن قوات الجهاز قامت بعمليات تطهير في محافظة صلاح الدين سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن تدمير (6) أوكار وجحور لبقايا داعش المندحرة".