جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
أخبار العالم

ضبط 6 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

أ ش أ

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على 6 إرهابيين في محافظات (كركوك والموصل وبغداد).


وقال الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم/الأربعاء/، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية عالية المستوى في عدة محافظات عراقية، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، من إلقاء القبض على (4) أربعة إرهابيين في كركوك كانوا يعملون بصفة (ناقلين ومجهزين) في عصابات داعش المندحرة، وأن القوات أيضا تمكنت خلال عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين، أحدهما في الموصل والآخر في العاصمة بغداد.


وأشار إلى أنه ضمن عمليات تفتيش وتطهير أوكار بقايا عصابات داعش الإرهابية وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان وقوات كوماندوز السليمانية، أجريت سلسلة عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك (قضاء الدبس)"، منوها إلى أن قوات الجهاز قامت بعمليات تطهير في محافظة صلاح الدين سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن تدمير (6) أوكار وجحور لبقايا داعش المندحرة".

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي محافظات كركوك والموصل وبغداد قوات جهاز مكافحة الإرهاب جهاز المخابرات الوطني العراقي عصابات داعش المندحرة إلقاء القبض على إرهابيَين

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

