تعد الكبدة مع الكلاوى من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة لتغذية افراد الاسرة بأكلة شهية وكسر الروتين خاصة أنها من أطيب أصناف حلويات المدبح .

نعرض لكم طريقة عمل الكبدة مع الكلاوي بمذاق شهي مثل محلات حلويات المدبح من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة



مقادير الكبدة مع الكلاوى



كبدة

كلاوي

ثوم صحيح

بصل صحيح

سمن

مستكة

ورق لورا

ملح

فلفل أسود

كزبرة جافة

كمون

جوزة الطيب

بابريكا مدخنة

طريقة عمل الكبدة والكلاوي



فى طاسة بها سمنة على نار متوسطة شوحي المستكة مع ورق اللورا ثم ضعي الكلاوي

ضيفي جميع البهارات ثم الكبدة والبصل والثوم وقلبيهم جيدا وتقدم ساخنة مع الخبز البلدي والطحينة والسلطة.

