الوطنية للانتخابات: ضوابط واضحة للفرز .. وجولة الإعادة تشمل 19 دائرة

عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مستعرضًا أبرز ما شهدته العملية الانتخابية، ومؤكدًا التزام الهيئة بتطبيق القانون وضمان سير الانتخابات في إطار من الشفافية والانضباط.

حضور أعمال الفرز

وأوضح بنداري أن مهمة مندوب المرشح تنتهي رسميًا مع غلق باب التصويت، مشيرًا إلى أن حضور أعمال الفرز يقتصر فقط على من يحمل توكيلًا عامًا أو خاصًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن الإجراءات التي تتم داخل لجان الفرز تقتصر على الفرز العددي للأصوات، ولا تمثل بأي حال إعلانًا للنتائج النهائية، لافتًا إلى أن إعلان النتائج يتم لاحقًا بعد استكمال كافة المراحل القانونية المعتمدة.

نجاح الانتخابات وخروجها بالشكل اللائق

وشدد المستشار أحمد بنداري على أن نجاح الانتخابات وخروجها بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية مرهون بتعاون جميع الأطراف المعنية، داعيًا إلى الالتزام بالقواعد المنظمة والمشاركة الإيجابية لضمان سلامة الاستحقاق الانتخابي.

وفي ختام تصريحاته، أعلن أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية، على أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، تمهيدًا لاستكمال العملية الانتخابية داخل البلاد وفق الجدول الزمني المحدد.