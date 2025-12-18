قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الوطنية للانتخابات: ضوابط واضحة للفرز .. وجولة الإعادة تشمل 19 دائرة

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد البدوي

عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مستعرضًا أبرز ما شهدته العملية الانتخابية، ومؤكدًا التزام الهيئة بتطبيق القانون وضمان سير الانتخابات في إطار من الشفافية والانضباط.

حضور أعمال الفرز

وأوضح بنداري أن مهمة مندوب المرشح تنتهي رسميًا مع غلق باب التصويت، مشيرًا إلى أن حضور أعمال الفرز يقتصر فقط على من يحمل توكيلًا عامًا أو خاصًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن الإجراءات التي تتم داخل لجان الفرز تقتصر على الفرز العددي للأصوات، ولا تمثل بأي حال إعلانًا للنتائج النهائية، لافتًا إلى أن إعلان النتائج يتم لاحقًا بعد استكمال كافة المراحل القانونية المعتمدة.

نجاح الانتخابات وخروجها بالشكل اللائق 

وشدد المستشار أحمد بنداري على أن نجاح الانتخابات وخروجها بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية مرهون بتعاون جميع الأطراف المعنية، داعيًا إلى الالتزام بالقواعد المنظمة والمشاركة الإيجابية لضمان سلامة الاستحقاق الانتخابي.

وفي ختام تصريحاته، أعلن أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية، على أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، تمهيدًا لاستكمال العملية الانتخابية داخل البلاد وفق الجدول الزمني المحدد.

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

