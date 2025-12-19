الأنبا ميخائيل يصلي التسبحة الكيهكية بدير الأنبا برسوم العريان

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها تسبحة نصف الليل الكيهكية بالكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الانبا برسوم بالمعصرة.

صلاة التسبحة الكيهكية

بحضور بعض من كهنة الإيبارشية، ومكرسات الأنبا برسوم، والشمامسة، والشعب المحب المسيح.

واختتمت التسبحة بصلاة القداس الإلهي، الذي ترأسه الأنبا ميخائيل.

والجدير بالذكر أن نيافته يصلي التسبحة خلال شهر كيهك، بدير الأنبا برسوم، يومي:

- الأربعاء: من الساعة ١١م، وحتي الساعة ٦ص (القداس الإلهي).

- السبت: من الساعة ٧م، وحتي الساعة ١١م.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد القداس الإلهي لعيد الشهيدتين بربارة ويوليانة وعيد القديسين الأنبا صموئيل "المعترف" وأبونا يسطس الأنطوني، أمس، في كنيسة الشهيدات بربارة ويوليانة ودميانة في حي الفيروز بمدينة بورفؤاد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.