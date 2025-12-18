الوطنية للانتخابات تختتم التصويت بالداخل في جولة الإعادة .. وتعلن حصاد اليوم الثاني

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الثاني والأخير من التصويت بالداخل ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، استعرضت خلاله أبرز ملامح المشهد الانتخابي وما شهده من انتظام والتزام داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وعي المواطن المصري

وأكدت الهيئة أن المشهد الانتخابي عكس وعي المواطن المصري وحرصه على ممارسة حقه الدستوري في التصويت، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية سارت في أجواء من الانضباط، مع الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات المنظمة للاقتراع.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت 46 شكوى خلال اليوم الثاني من التصويت بالداخل في جولة الإعادة، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المقررة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

عملية الاقتراع داخل اللجان

كما شددت الهيئة على أنه تم تمكين كافة مندوبي المرشحين من متابعة عملية الاقتراع داخل اللجان، في إطار حرصها على تحقيق أعلى درجات الشفافية وإتاحة الرقابة القانونية على مجريات التصويت.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، على أن تُستكمل عملية التصويت بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وفق الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.