أعلى سعر دولار اليوم 19-12-2025

استقر أكبر سعر سجله الدولار أمام الجنيه في بداية تداولات اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 بدون تغيير.

دولار بسعر أعلى

وتضمن أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع

آخر تحديث سجل أعلى دولار

وبلغ آخر تحديث سجله أعلي دولار أمام الجنيه وذلك في مصرف أبوظبي الاسلامي

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 في داخل السوق المصرية.

استقرار الدولار

وسجلت تداولات الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا منذ آخر تداول له داخل البنوك المصرية.

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه تحركات أسبوعية بين الارتفاع والتراجع على مستوى 36 بنكا حكوميًا وخاصا.

صعود طفيف

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أمس مقدار 20 قرشا علي الأقل في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه قبل يومين اثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنك سايب

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك" التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة"

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC،القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، ميد بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان،مصر، فيصل الاسلامي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول"

الشمول المالي

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :