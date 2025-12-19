قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء
النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور
معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين
شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة
أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 19-12-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

استقر أكبر سعر سجله الدولار أمام الجنيه في بداية تداولات اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025  بدون تغيير.

دولار بسعر أعلى

وتضمن  أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع 

الدولار يتراجع

آخر تحديث سجل أعلى دولار

وبلغ آخر تحديث سجله أعلي دولار أمام الجنيه وذلك في مصرف أبوظبي الاسلامي

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 في داخل السوق المصرية.

سعر الدولار

استقرار الدولار

وسجلت تداولات الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا منذ آخر تداول له داخل البنوك المصرية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه تحركات أسبوعية بين الارتفاع والتراجع على مستوى 36 بنكا حكوميًا وخاصا.

الين يقفز والدولار يصعد

صعود طفيف

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أمس  مقدار 20 قرشا علي الأقل في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه قبل يومين اثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك" التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC،القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، ميد بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان،مصر، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول"

الشمول المالي

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :

  • فتح حسابات التوفيرو الحسابات الجارية
  •  خدمات الدفع والتحويل و التأمين
  •  التمويل والائتمان
  • تقدم تلك الخدمات لكافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم ، وذلك طوال مدة الفعالية .
