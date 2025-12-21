قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليالٍ شديدة البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟
كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها
باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
وزير الخارجية الزيمبابوي: التعاون مع روسيا ركيزة لحماية الكرامة الإنسانية في أفريقيا | فيديو
هل صيام أول ثلاثة أيام في رجب سُنة؟.. 3 بشارات للصائمين اليوم
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب فى تعطيل حركة المرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور
معتز الخصوصي

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وفرض قانون المرور أيضا عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

قانون المرور مخالفات المرور رجال المرور تجاوز السرعة المقررة على الطرق ارتكاب فعل فاضح فى الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيز إسرائيل وجودها العسكري الدائم في غزة

وزير الخارجية و نظيره الروسي

البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية

أرشيفية

العراق .. كتائب حزب الله تؤكد تمسكها بسلاحها وترفض ربطه بسلطة الدولة

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد