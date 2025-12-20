رئيس جامعة بنها يحيل إثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق ويصرف مكافأة لأطقم التمريض

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إحالة إثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق أحدهم بعناية قسطرة القلب ، والآخر باستقبال الأطفال بسبب الخروج عن واجبات العمل.



كما وجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة لأطقم التمريض بوحدات الغسيل الكلوي ، ووحدة عناية قسطرة القلب ، ووحدة الأطفال المبتسرين.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها رئيس الجامعة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.



واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته بأقسام المستشفى على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.



كما استمع رئيس الجامعة إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.



واكد رئيس الجامعة خلال جولته أن المستشفى الجامعى حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من أهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.