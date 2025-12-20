زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا اتفاقا بشأن "تقسيم الأراضي والموارد"، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال زيلينسكي:" قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا يعزز موقف كييف في المحادثات".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الاوكراني المستمر لمحطة زابوروجيا قد يؤدي لكارثة نووية، محذرة من استمرار هذه الخروقات المدمرة.



فيما قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية من ناحية مقابلة بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على أوديسا إلى 8 قتلى و27 جريحا.