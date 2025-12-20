أفكار جديدة.. طرق استخدام زيت جوز الهند للعناية بالشعر

يُعد زيت جوز الهند زيتًا متعدد الاستخدامات للعناية بالشعر، فهو مناسب للشعر الجاف والتالف والمصبوغ بجميع أنواعه.

إليك بعض الطرق لإضافته إلى روتينك اليومي وفقا لما ذكره موقع فري ويل هيلث.

حماية الشعر قبل غسله

عند وضع زيت جوز الهند قبل غسل الشعر بالشامبو، فإنه يمنع الشعر من امتصاص كمية كبيرة من الماء، مما يساعد على حمايته من التلف والجفاف، ضعي زيت جوز الهند قبل غسل شعركِ بحوالي 15 إلى 30 دقيقة، مع التركيز على منتصف الشعر وحتى أطرافه.

بلسم الشعر

يساعد زيت جوز الهند على تقوية جذع الشعرة ومنع تقصفها و يمكنكِ استخدامه بدلاً من البلسمت العادي أو إضافة بضع قطرات منه إلى البلسم المعتاد.

مُساعد تصفيف الشعر

يُمكن أن تُساعد كمية صغيرة من زيت جوز الهند في السيطرة على تجعد الشعر لامتصاص أسهل وتصفيف أسهل، ضعي الزيت على شعر رطب.

قناع الشعر

للحصول على علاج مغذٍّ للغاية للشعر، دلّكي شعركِ بملعقة صغيرة أو اثنتين من زيت جوز الهند و اتركيه طوال الليل، أو اغسليه بعد بضع ساعات.

الحماية من الشمس

يساعد زيت جوز الهند في حماية شعرك من أضرار أشعة الشمس الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (مع أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث).