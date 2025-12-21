قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
جامعة القاهرة في عيدها.. منارة للعلم وضمير للوطن ورؤية تصنع المستقبل

حسام الفقي

في الذكرى السابعة عشرة بعد المائة لتأسيس جامعة القاهرة في العام 1908، نقف بكل فخر واعتزاز أمام مسيرة وطنية متدة، شكلت خلالها الجامعة العريقة وجدان الوطن وعقله، وكانت عبر تاريخها الطويل بيتًا للعلم، وموطنًا للفكر المستنير، ومنبرًا للتنوير وبناء الانسان. لم تكن جامعة القاهرة مجرد مؤسسة تعليمية، بل كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في تشكيل الوعي الوطني، وصناعة القيادات، وتخريج أجيال من العلماء والمفكرين والمبدعين الذين أسهموا في نهضة مصر وتقدمها في شتى المجالات.

وفي هذه المناسبة العزيزة، تتوجه جامعة القاهرة برسالة تقدير واعتزاز إلى جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، والخريجين، مؤكدة أن ما حققته الجامعة من مكانة مرموقة وريادة علمية لم يكن ليتحقق إلا بجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل، وإيمانكم العميق برسالة الجامعة ودورها الوطني.

وتجدد الجامعة عهدها على مواصلة مسيرتها التاريخية، مستندة إلى إرث عريق ورؤية مستقبلية طموحة، تسعى من خلالها إلى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار، والانفتاح على العالم، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، لتبقى جامعة القاهرة كما كانت دائمًا: جامعة الوطن… وضمير الأمة… وجسر العبور إلى المستقبل.

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

هآرتس: شهادات لأسرى فلسطينيين تتحدث عن اعتداءات جنسية بالسجون الإسرائيلية

مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي بجنوب أفريقيا

مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي بجنوب أفريقيا

صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيز إسرائيل وجودها العسكري الدائم في غزة

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

