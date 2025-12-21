رئيس مجلس الشيوخ: حماية قطاع الكهرباء من الاستنزاف أولوية تشريعية

أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، على الدور المحوري لمجلس الشيوخ في إثراء الحياة النيابية المصرية وضمان جودة التشريع، مشددًا على أن العودة إلى المسار التاريخي للمجلس تمثل حكمة التجربة وعمق الرؤية وبصمة العلم والتخصص.

وأوضح رئيس المجلس أن الدستور منح الشيوخ آليات متعددة لممارسة مهامه، من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز جودة العمل التشريعي من خلال مراجعة تشريعية شاملة تضمن صياغة قانونية متقنة ورصينة، وضبط العبارات وإعادة النظر في الترتيب والتقسيم لتحقيق الاتساق والمنطق بين أحكام القانون وإزالة أي غموض.

وشدد المستشار فريد على أن فاعلية هذه الآلية تعتمد على العناية الدقيقة بالدراسة والتحليل وفحص تفاصيل التشريعات، بما يجعل مجلس الشيوخ داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية. وأشار إلى أهمية التعاون البناء بين المجلس والحكومة، مؤكدًا أن المناقشات الموضوعية وتقبل تعدد الآراء تهدف إلى الوصول إلى أفضل النصوص القانونية.

وأضاف رئيس الشيوخ أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء يأتي في وقت تتصدر فيه الطاقة، وفي القلب منها الكهرباء، عصب البنيان الاقتصادي للدولة وركيزة استقرار مرافقها، مما يجعل حماية مقدرات هذا القطاع من الاستنزاف ضرورة قصوى تتطلب تحصينه بسياج تشريعي منيع لضمان استدامة خدماته وكفاءتها.