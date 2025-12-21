قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
برلمان

رئيس مجلس الشيوخ: حماية قطاع الكهرباء من الاستنزاف أولوية تشريعية

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

 أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، على الدور المحوري لمجلس الشيوخ في إثراء الحياة النيابية المصرية وضمان جودة التشريع، مشددًا على أن العودة إلى المسار التاريخي للمجلس تمثل حكمة التجربة وعمق الرؤية وبصمة العلم والتخصص. 

وأوضح رئيس المجلس أن الدستور منح الشيوخ آليات متعددة لممارسة مهامه، من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز جودة العمل التشريعي من خلال مراجعة تشريعية شاملة تضمن صياغة قانونية متقنة ورصينة، وضبط العبارات وإعادة النظر في الترتيب والتقسيم لتحقيق الاتساق والمنطق بين أحكام القانون وإزالة أي غموض. 

وشدد المستشار فريد على أن فاعلية هذه الآلية تعتمد على العناية الدقيقة بالدراسة والتحليل وفحص تفاصيل التشريعات، بما يجعل مجلس الشيوخ داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية. وأشار إلى أهمية التعاون البناء بين المجلس والحكومة، مؤكدًا أن المناقشات الموضوعية وتقبل تعدد الآراء تهدف إلى الوصول إلى أفضل النصوص القانونية. 

وأضاف رئيس الشيوخ أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء يأتي في وقت تتصدر فيه الطاقة، وفي القلب منها الكهرباء، عصب البنيان الاقتصادي للدولة وركيزة استقرار مرافقها، مما يجعل حماية مقدرات هذا القطاع من الاستنزاف ضرورة قصوى تتطلب تحصينه بسياج تشريعي منيع لضمان استدامة خدماته وكفاءتها.

