حوادث

خصومة ثأرية تنتهي بمأساة.. الإعدام شنقًا لـ3 متهمين أنهوا حياة شاب بالبلينا

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج، 3 أشخاص بالإعدام شنقا لقيامهم بقتل شخص على خلفية خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه بمركز البلينا محافظة سوهاج.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي عمرو رئيس المحكمة، وعضوية عمر فهمي عبد الرحمن الرئيس بالمحكمة، و أحمد طلبه نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر محمد العربي.

تغيب المجني عليه 


تعود وقائع القضية رقم 4148 لسنة 2022 جنايات مركز البلينا محافظة سوهاج إلى ورود بلاغا إلى مركز شرطة البلينا من " وليد . ف . م " 34 عاما، مقيم برخيل، بتغيب شقيقه المجني عليه " محمد . ف . م " واتهم كلا من " عبدالرحمن . ا . س " و " أشرف . م . ك " و " محمود . إ . ع " وآخرين هاربين بانهم وراء تغيبه على خلفية خصومة ثأرية بين عائلته.

كشف ملابسات الحادث 


وتوصلت تحريات الرائد حسين موسى فخري معاون وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، إلى قيام المتهمين وآخرين هاربين باستدراج المتهم الأول للمجني عليه لكونه ذو صلة قرابة إلى منطقة بعيدا عن السكان وكان في انتظاره ٨المتهم الثاني مستقلا دراجة نارية وما أن وصل المتهمان الأول والثاني بصحبة المجني عليه الى المكان المتفق عليه مع باقي المتهمين. توقف المتهم الثاني بالدراجة النارية وامسك المتهم الأول المجني عليه للحيلولة دون فراره فمكن باقي المتهمين من الاجهاز عليه باسلحتهم التي كانوا يحملونها وقاموا بربط حبلا حول عنقه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بخنقه حتى تاكدوا من مفارقته للحياة .


و أشارت التحريات الى قيام المتهمين بحمل جثمان المجني عليه بعد التأكد من وفاته ودفنه في المقابر .

سوهاج محكمة جنايات سوهاج خصومة ثأرية المتهمين المجني عليه مركز البلينا

