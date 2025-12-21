اللي ما يتسموا .. مصطفى شوقي يستعد لطرح أحدث أغانيه

يستعد الفنان مصطفى شوقي، لطرح أغنية جديدة له بعنوان اللي ما يتسموا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ونشر مصطفى شوقي، بوستر أغنية اللي ما يتسلموا، عبر حسابه على انستجرام، معلنا طرحها قريبا.

بوستر أغنية اللي ما يتسموا

أحدث أغاني مصطفى شوقي

في أكتوبر الماضي، طرح المطرب مصطفى شوقي أغنية جديدة تحت عنوان "مجاريح"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات و ألحان مصطفي شوقي، توزيع مايكل جمال.

أغنية مجاريح مختلفة، دراما، وعنها يقول مصطفى شوقي: " أبحث دائمًا في تجاربي واغنياتي عن أفكار وكلمات وشكل ألحان مختلفة، أبعد فيها عن كل الأغاني التقليدية في السوق المصرية حاليًا، ومجاريح بالفعل في اتجاه مختلف أتمنى أن تلقى قبول واستحسان الناس".

كلمات أغنية مجاريح

تقول كلمات أغنية مجاريح: " دوامة الحياة، بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، و القلب اللي اتحمل، بيبتدي النهايات، دوامة الحياة.

بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، و القلب اللي اتحمل.

بيبتدي النهايات، ظَنَنْتُ بِكَ خَيراً أنّكَ حَبيب ونورُ حياة، وبقَسْوَةٍ أغْرَقْتَني ولم تُلْقي لي طَوْقَ نجاة، مجاريح مجاريح، أهل المحبة مجاريح".