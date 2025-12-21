قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اللي ما يتسموا .. مصطفى شوقي يستعد لطرح أحدث أغانيه

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
سعيد فراج

يستعد الفنان مصطفى شوقي، لطرح أغنية جديدة له بعنوان اللي ما يتسموا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

ونشر مصطفى شوقي، بوستر أغنية اللي ما يتسلموا، عبر حسابه على انستجرام، معلنا طرحها قريبا. 

بوستر أغنية اللي ما يتسموا

أحدث أغاني مصطفى شوقي 

في أكتوبر الماضي، طرح المطرب مصطفى شوقي أغنية جديدة تحت عنوان "مجاريح"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات و ألحان مصطفي شوقي، توزيع مايكل جمال.

أغنية مجاريح مختلفة، دراما، وعنها يقول مصطفى شوقي: " أبحث دائمًا في تجاربي واغنياتي عن أفكار وكلمات وشكل ألحان مختلفة، أبعد فيها عن كل الأغاني التقليدية في السوق المصرية حاليًا، ومجاريح بالفعل في اتجاه مختلف أتمنى أن تلقى قبول واستحسان الناس".

كلمات أغنية مجاريح

تقول كلمات أغنية مجاريح: " دوامة الحياة، بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، و القلب اللي اتحمل، بيبتدي النهايات، دوامة الحياة. 

بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، و القلب اللي اتحمل.

بيبتدي النهايات، ظَنَنْتُ بِكَ خَيراً أنّكَ حَبيب ونورُ حياة، وبقَسْوَةٍ أغْرَقْتَني ولم تُلْقي لي طَوْقَ نجاة، مجاريح مجاريح، أهل المحبة مجاريح".

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

ام جي HS هايبرد موديل 2026

سعر ام جي HS هايبرد 2026 في السعودية

اكسييد LX ام دونج فنج ماجي 2026

أيهما تفضل .. اكسييد LX أم دونج فنج ماجي 2026؟ | مواصفات وأسعار

خاتم فالور 1

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

بالصور

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

