مدير تعليم "جنوب سيناء" يشهد التقييم الوزاري لمراكز تدريب الألعاب الرياضية

شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات التقييم الوزاري لمراكز تدريب الألعاب الرياضية، في إطار متابعة وتطوير منظومة النشاط الرياضي بالمدارس، يرافقه سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية.

جاءت الفعاليات بحضور اللجنة الوزارية من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية بوزارة التربية والتعليم، والتي ضمّت الدكتورة منال المغربي و الدكتور محمد عمارة، حيث قامت اللجنة بتقييم البرامج التدريبية ومستوى الأداء الفني للفرق المشاركة، ومدى تحقيقها للأهداف التعليمية والرياضية.

وكان في استقبال الوفد سيد حبيب، مدير مدرسة الأهرام الرسمية للغات، التي استضافت فعاليات التقييم على ملاعبها، وسط تنظيم متميز وتعاون كامل من إدارة المدرسة.

وأقيمت مراكز تدريب الألعاب الرياضية تحت إشراف موجهي التربية الرياضية: نجم الدين محمود بخيت، وطلبة جميع حسان، وعبد الستار عبد اللطيف نصر، وريهام حجازي، وبمشاركة واسعة من معلمي ومعلمات التربية الرياضية.

وشاركت فرق مراكز التدريب في عدد من الألعاب، من بينها مركز تدريب كرة القدم بنات (إعدادي) بقيادة عبير عبد القادر، ومركزا تدريب كرة القدم (ابتدائي) بقيادة نورا جمال وأسماء طه، إلى جانب مركز تدريب الجمباز بقيادة محمد عبد الرحمن، ومركز تدريب الكاراتيه (إعدادي) بقيادة أسماء صفوت.

كما شارك مركز تدريب كرة اليد بنين (ابتدائي) بقيادة أحمد صابر، ومركز تدريب كرة السلة (إعدادي) بقيادة محمد مجدي، ومركز تدريب المصارعة بقيادة محمد عطا، ومركز تدريب الكاراتيه بقيادة محمد الميهي، إضافة إلى مركز تدريب تنس الطاولة الخاصة بقيادة فتحي حسن.

وأشادت اللجنة الوزارية بمستوى الأداء الفني والتنظيم، مؤكدة أن مراكز التدريب الرياضي تمثل ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات البدنية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل رياضي متميز.