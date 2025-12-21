هنادي مهنا تنضم لمسلسل اتنين غيرنا في دراما رمضان 2026

بدات النجمة هنادي مهنا تصوير دورها في المسلسل الرمضاني (اتنين غيرنا)، الذي تشارك في بطولته مع النجوم اسر ياسين ودينا الشربيني، ونردين فرج وفدوى عابد ونور ايهاب وصابرين النجيلي وأحمد حسن وعدد كبير آخر من الفنانين ومن اخراج خالد الخلفاوي وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج شركة ميديا هاب.

وتعيش النجمة هنادي مهنى مرحلة من التألق الفني حيث تحضر اليوم افتتاح عرض فيلمها الجديد

كما يبدأ اليوم أيضاً عرض أولى حلقات مسلسل (سنجل ماذر فاذر) الذي تقوم ببطولته النجمة هنادي مهنى إلى جانب النجوم ريهام عبد الغفور وشريف سلامة ومحمد الكيلاني وريم عامر وغيرهم الكثير، وهو تأليف واخراج تامر نادي .

يذكر أن النجمة هنادي مهنا عرض لها الفترة الماضية افلام (السادة الافاضل) و (أوسكار /عودة الماموث) اللذان حققا نجاحا كبيراً في دور العرض وفي شباك التذاكر والإيرادات .