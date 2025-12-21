مع أول رجب.. طريقة تخزين البانيه لشهر رمضان

يعد البانيه من الأكلات الأساسية لشهر رمضان ، حيث تعتمد عليه النساء بشكل رئيسي لتحضير الوجبات، فهو من الأكلات السهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج لعناء.

ونعرض لكم طريقة تخزين البانيه لرمضان ، من خلال خطوات الشيف أميرة شنب ، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير البانيه المجمد

½ كيلو دجاج فيليه

¼ لتر لبن رايب أو زبادي

2 ملعقة ليمون

كوب ماء بصل

ملح

فلفل اسود

ملعقة كاري

½ كوب ماء طماطم

حبهان بودرة

بقسماط

طريقة تخزين البانيه

امزجي اللبن الرائب مع عصير الليمون وماء البصل وماء الطماطم والملح والتوابل.

يغلف الدجاج بالبقسماط ويحفظ لحين الاستخدام في شهر رمضان المبارك.