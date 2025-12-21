قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللواء أحمد ناصر: رياضة الهجن العربية تقترب بثبات من المنافسة العالمية

اللواء إحمد ناصر
اللواء إحمد ناصر
إسلام مقلد

أعرب اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (أوكسا) ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، عن سعادته الكبيرة بتواجده في مملكة البحرين، ومشاركته في أعمال الجمعيات العمومية للهجن للاتحادات  العربية والأفريقية والاتحاد الدولي.

وأكد اللواء أحمد ناصر أن  الاتحاد الدولي والعربي للهجن نجحوا في نشر اللعبة وقدموا نموذج ناجح في كيفية زيادة عدد الممارسين وبذلوا مجهودًا جبارًا أسهم في إخراج الجمعايات العمومية  بصورة مشرفة، تعكس  مدي اصرارهم على نجاح هذه الرياضة كما ان مملكة البحرين والأمير فهد بن جلوي  لديهم خبرة كبيرة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية القارية والدولية.

وقال رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية والعربية :«سعيد للغاية بتواجدي في هذا الحدث العربي الرائع،  والاتحاد الدولي والعربي ومعهم مملكة البحرين أثبتت مرة أخرى القدرة  على التنظيم الاحترافي، وسبق لدولة البحرين أن استضافة دورة الألعاب الآسيوية الماضية، ونجحت فيها بشهادة الجميع».

ووجّه اللواء أحمد ناصر شكره وتقديره للاتحاد الدولي والعربي على التنظيم المميز، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي تبذله عائلة رياضة الهجن، مؤكدًا أنها تخوض تحديًا صعبًا من أجل إثبات أقدامها على الساحة الدولية، قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، رغم صعوبة المهمة.

وأضاف: اللواء أحمد ناصر قائلا «لا بد من الإشادة بعائلة الهجن العربية، بعد المشاركة المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية الماضية، وكذلك دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وهو ما يعكس تطور هذه الرياضة وقدرتها على المنافسة والانتشار».

وكشف اللواء أحمد ناصر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن شهدت على هامشها إقامة جمعية عمومية أفريقية وأخرى أوروبية، إلى جانب عقد اجتماعات للاتحادات القارية، تمهيدًا لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن هذا الحراك الكبير يمثل دليلًا واضحًا على نجاح الاتحادين الدولي والعربي والجهود المبذولة من عائلة الهجن، وسعيد بتواجدي وسط هذه العائلة المحترمة جدًا، والوطن العربي بأكمله فخور برياضة الهجن وما وصلت إليه على المستويين العربي والدولي».

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر  أول مصري وعربي وافريقي يتولي رئاسة الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الاوكسا) واتحاد الاتحادات الرياضية العربية في نفس الوقت.

اللواء أحمد ناصر اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية مملكة البحرين الجمعيات العمومية للهجن

