دبلوماسي فلسطيني سابق: لقاء ميامي يمثل محاولة لضبط النفس وسط المساومات الإسرائيلية على غزة

قال ممدوح جبر، مساعد وزير خارجية فلسطين سابقًا، إن لقاء ميامي يشكل حالة من ضبط النفس، تهدف إلى عدم الانجرار للخروقات الإسرائيلية المستمرة فيما يخص قطاع غزة، مع مراعاة الخلافات القائمة حول خطوط التوتر المختلفة، من صفراء إلى حمراء وخضراء.

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمؤتمر الدوحة، الذي أسهم في وضع فرضيات المرحلة الثانية، موضحًا أن هذه المراحل مترابطة مع الاستعداد للقاء المقرر في 29 ديسمبر، والذي يعتبر نقطة محورية في الانتقال إلى المرحلة الثانية أو الفشل فيها.

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس "مساومات" متعددة، حيث يسعى نتنياهو من خلال أوراقه للمساومة على قضايا غزة مقابل إيران أو الصلاحيات في لبنان، بهدف إظهار قوته واستمراريته أمام اليمين المتطرف الإسرائيلي، مؤكدًا أن أي خروج عن هذا الخط قد يؤدي إلى أزمة حكومية داخل إسرائيل.

وأضاف أن هذه المساومات والخروقات الإسرائيلية تجعل إدارة التهدئة وإرساء المرحلة الثانية أكثر صعوبة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي ترامب لإدارة شاملة للمنطقة، بهدف تحقيق استقرار نسبي لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما يشمل النفط والغاز والتبادل الاقتصادي، وكذلك أهمية الممرات المائية الاستراتيجية.

https://www.youtube.com/shorts/_6zgFmb8Y9U