تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسود الأطلس تلتهم الجمبيزة..المغرب يفتتح كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز مستحق على جزر القمر

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بانتصار مهم على حساب منتخب جزر القمر، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد على ملعب «مولاي عبد الله» بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن افتتاح منافسات البطولة القارية التي تستمر حتى 18 يناير المقبل.

ودخل أسود الأطلس اللقاء مدعومين بعاملي الأرض والجمهور، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، حيث حصل سفيان رحيمي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 11، إلا أنه أهدرها بعدما تصدى لها حارس جزر القمر، ليضيع على أصحاب الأرض فرصة التقدم المبكر.

وشهدت المباراة أولى لحظات القلق للمنتخب المغربي في الدقيقة 19، بعدما اضطر المدير الفني وليد الركراكي لإجراء تبديل اضطراري، بخروج القائد رومان سايس متأثرًا بالإصابة، ودخول جواد اليامق بدلًا منه، ليواصل المنتخب اللقاء دون أن يتأثر تماسكه الدفاعي.

ورغم الاستحواذ المغربي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل تكتل دفاعي واضح من منتخب جزر القمر ومحاولات مغربية لم تُترجم إلى أهداف.

 ومع بداية الشوط الثاني، كثف المغرب من ضغطه، حتى نجح إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، في فك شفرة الدفاعات، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء

واصل أسود الأطلس سيطرتهم، ومع تعدد الفرص الهجومية، تمكن أيوب الكعبي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74، مؤكدًا أفضلية المنتخب المغربي، ومانحًا فريقه أريحية كبيرة حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، حقق منتخب المغرب بداية قوية في البطولة، ووجه رسالة واضحة لمنافسيه باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري، خاصة مع امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى.

ويشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة العشرين في تاريخه، والخامسة على التوالي منذ نسخة 2017، بينما يخوض منتخب جزر القمر الملقب بالجمبيزة البطولة للمرة الثانية فقط بعد ظهوره الأول في نسخة الكاميرون 2021.

وجاء تشكيل المغرب في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، أنس صلاح الدين

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، يحيى عطية الله

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، إسماعيل صيباري

ويواصل المغرب تفوقه التاريخي على جزر القمر، حيث جمعت المنتخبين أربع مواجهات رسمية، انتهت جميعها لصالح أسود الأطلس، ليؤكدوا عقدتهم المستمرة لمنافسهم في البطولات القارية.


 

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

