أسود الأطلس تلتهم الجمبيزة..المغرب يفتتح كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز مستحق على جزر القمر

استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بانتصار مهم على حساب منتخب جزر القمر، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد على ملعب «مولاي عبد الله» بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن افتتاح منافسات البطولة القارية التي تستمر حتى 18 يناير المقبل.

ودخل أسود الأطلس اللقاء مدعومين بعاملي الأرض والجمهور، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، حيث حصل سفيان رحيمي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 11، إلا أنه أهدرها بعدما تصدى لها حارس جزر القمر، ليضيع على أصحاب الأرض فرصة التقدم المبكر.

وشهدت المباراة أولى لحظات القلق للمنتخب المغربي في الدقيقة 19، بعدما اضطر المدير الفني وليد الركراكي لإجراء تبديل اضطراري، بخروج القائد رومان سايس متأثرًا بالإصابة، ودخول جواد اليامق بدلًا منه، ليواصل المنتخب اللقاء دون أن يتأثر تماسكه الدفاعي.

ورغم الاستحواذ المغربي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل تكتل دفاعي واضح من منتخب جزر القمر ومحاولات مغربية لم تُترجم إلى أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المغرب من ضغطه، حتى نجح إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، في فك شفرة الدفاعات، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء

واصل أسود الأطلس سيطرتهم، ومع تعدد الفرص الهجومية، تمكن أيوب الكعبي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74، مؤكدًا أفضلية المنتخب المغربي، ومانحًا فريقه أريحية كبيرة حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، حقق منتخب المغرب بداية قوية في البطولة، ووجه رسالة واضحة لمنافسيه باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري، خاصة مع امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى.

ويشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة العشرين في تاريخه، والخامسة على التوالي منذ نسخة 2017، بينما يخوض منتخب جزر القمر الملقب بالجمبيزة البطولة للمرة الثانية فقط بعد ظهوره الأول في نسخة الكاميرون 2021.

وجاء تشكيل المغرب في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، أنس صلاح الدين

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، يحيى عطية الله

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، إسماعيل صيباري

ويواصل المغرب تفوقه التاريخي على جزر القمر، حيث جمعت المنتخبين أربع مواجهات رسمية، انتهت جميعها لصالح أسود الأطلس، ليؤكدوا عقدتهم المستمرة لمنافسهم في البطولات القارية.



