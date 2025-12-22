إعلان القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جوائز الأوسكار يوم 22 يناير

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما عن قائمتها الأولية للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، في خطوة تمهيدية تسبق الكشف عن القائمة النهائية للأفلام المتنافسة، والمقرر إعلانها رسميا يوم 22 يناير المقبل.



وشهدت القائمة الأولية حضورا لافتا لأربعة أفلام عربية، في مؤشر جديد على الحضور المتنامي للسينما العربية في المحافل العالمية، وقدرتها المستمرة على فرض رؤيتها الفنية ضمن سباق سينمائي دولي شديد التنافس.



وضمت القائمة فيلم "كعكة الرئيس" من العراق، الذي يقدم معالجة سينمائية جريئة للواقع الاجتماعي والسياسي، معتمدا على لغة بصرية نقدية وحس إنساني عميق.



كما شملت فيلم "صوت هند رجب" من تونس، الذي ينسج سردا إنسانيا مؤثرا، جامعًا بين الذاكرة الفردية والبعد الوجداني في مقاربة قضايا الشهادة والغياب.

كما تأهل إلى القائمة الأولية فيلم "اللي باقي منك" من الأردن، وهو عمل يغوص في تعقيدات العلاقات الإنسانية تحت وطأة ظروف غير مستقرة، مقدما رؤية درامية دقيقة تعكس هشاشة الواقع وتناقضاته.



واكتملت القائمة العربية بفيلم "فلسطين 36" من فلسطين، الذي يعيد قراءة لحظة تاريخية مفصلية من منظور شخصي وجماعي، في عمل يزاوج بين البعد التاريخي والحميمية الإنسانية.



ويؤكد هذا الحضور قدرة صناع الأفلام العرب على توظيف السينما كأداة فنية وثقافية للنقد الاجتماعي والسياسي، ومع اقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية في 22 يناير، تترقب الأوساط السينمائية العربية والدولية ما ستؤول إليه المنافسة، في وقت باتت فيه السينما العربية تثبت بحق، أنها جزء فاعل من المشهد السينمائي العالمي.