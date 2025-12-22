قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إعلان القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جوائز الأوسكار يوم 22 يناير

محمد نبيل

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما عن قائمتها الأولية للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، في خطوة تمهيدية تسبق الكشف عن القائمة النهائية للأفلام المتنافسة، والمقرر إعلانها رسميا يوم 22 يناير المقبل.
 

وشهدت القائمة الأولية حضورا لافتا لأربعة أفلام عربية، في مؤشر جديد على الحضور المتنامي للسينما العربية في المحافل العالمية، وقدرتها المستمرة على فرض رؤيتها الفنية ضمن سباق سينمائي دولي شديد التنافس.
 

وضمت القائمة فيلم "كعكة الرئيس" من العراق، الذي يقدم معالجة سينمائية جريئة للواقع الاجتماعي والسياسي، معتمدا على لغة بصرية نقدية وحس إنساني عميق. 

كما شملت فيلم "صوت هند رجب" من تونس، الذي ينسج سردا إنسانيا مؤثرا، جامعًا بين الذاكرة الفردية والبعد الوجداني في مقاربة قضايا الشهادة والغياب.

كما تأهل إلى القائمة الأولية فيلم "اللي باقي منك" من الأردن، وهو عمل يغوص في تعقيدات العلاقات الإنسانية تحت وطأة ظروف غير مستقرة، مقدما رؤية درامية دقيقة تعكس هشاشة الواقع وتناقضاته. 

واكتملت القائمة العربية بفيلم "فلسطين 36" من فلسطين، الذي يعيد قراءة لحظة تاريخية مفصلية من منظور شخصي وجماعي، في عمل يزاوج بين البعد التاريخي والحميمية الإنسانية.
 

ويؤكد هذا الحضور قدرة صناع الأفلام العرب على توظيف السينما كأداة فنية وثقافية للنقد الاجتماعي والسياسي، ومع اقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية في 22 يناير، تترقب الأوساط السينمائية العربية والدولية ما ستؤول إليه المنافسة، في وقت باتت فيه السينما العربية تثبت بحق، أنها جزء فاعل من المشهد السينمائي العالمي.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

