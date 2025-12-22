قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
أخبار البلد

الزراعة: توزيع 100 طن تقاوي شعير و33 ألف شتلة زيتون لدعم مزارعي سيدي براني والسلوم

الزراعة واستصلاح الأراضي
الزراعة واستصلاح الأراضي
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من الأنشطة التنموية بمحافظة مطروح، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، استهدفت صغار المزارعين والمربين في مراكز (سيدي براني – السلوم – النجيلة)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم المستمر لتنمية المناطق الحدودية والصحراوية، وتحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

خطة شاملة لتنمية التجمعات البدوية بالوديان وضمان وصول الدعم للمناطق الحدودية بعمق 70 كم

ووفقا تقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بدأ الجهاز بتوزيع 100 طن من تقاوي الشعير المعتمدة بالمجان، وهي كمية تكفي لزراعة 3333 فدان داخل الوديان، وذلك تزامناً مع بداية الأمطار الموسمية، لافتا إلى أنه إلى بذلك قد بلغ إجمالي ما تم توزيعه من تقاوي الشعير منذ بداية المشروع حوالي 536 طناً.

وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أنه في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، أعلن الجهاز عن توزيع 33,000 شتلة زيتون هذا العام، ليرتفع إجمالي الشتلات الموزعة عبر المبادرة من خلال الجهاز إلى نحو 535,500 شتلة، مما يسهم في التوسع الزراعي وزيادة دخل الأسر البدوية.

وعلى صعيد البنية التحتية المائية، أكد حزين نجاح المشروع في:حفر 175 بئراً جديداً بسعة 150 متر مكعب للبئر الواحد، فضلا عن تطهير 87 بئراً وخزاناً رومانياً قديماً بسعة تخزينية بلغت 60 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أنه تم أيضا استصلاح واديي "حمد" و"أبو صفافي" بطول 10 كيلومترات عبر إنشاء 121 سداً حجرياً وترابياً للتحكم في مياه السيول.

وأوضح حزين أن الجهاز قد أطلق أيضا، القافلة البيطرية الأولى ضمن سلسلة قوافل تستهدف تحصين 15 ألف رأس من أغنام "البرقي" ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمناطق غرب مطروح، حيث تستهدف الخطة علاج 20 ألف رأس إضافية من خلال توفير 20 صنفاً من الأدوية البيطرية بالمجان، ليصل إجمالي الرؤوس التي استفادت من خدمات المشروع منذ انطلاقه إلى 475 ألف رأس.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن الجهاز يعمل على الوصول بالدعم إلى أقصى التجمعات البدوية بعمق يصل إلى 70 كم في الصحراء، لضمان تحقيق تنمية زراعية وحيوانية مستدامة نابعة من الاحتياجات الفعلية لأهالينا في المناطق الحدودية.

وزارة الزراعة وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي

