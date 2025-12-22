قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
أخبار البلد

البيئة: توفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
حنان توفيق

 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة أن هناك توجه رئيسي لدى وزارة البيئة بالعمل والتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم، فضلاً عن تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي.

وفي هذا الإطار صرّح السيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر قائلًا: وتمثل هذه الاتفاقية ركن أساسي في خطة مجموعة تيتان مصر في التحول نحو البناء الاخضر و المساهمة في الحفاظ علي البيئة و تحقيق الاستدامة المنشودة و هو ما يعكس مبادئ المجموعة في هذا الصدد و يؤكد التزامنا بدفع نسب استخدام الوقود البديل لاقصي قدر ممكن و تقليل الاعتماد علي الوقود التقليدي.

وأكدت د.منال عوض، أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص النهائي في المدافن الصحية الآمنة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الذي قام به جهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع الحلول البيئية المناسبة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل عدد (٣) منشآت لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمواقع الغار بمركز الزقازيق، وموقع الخطار بمركز الحسينية، وموقع غيتة بمركز بلبيس بالإضافة إلى تشغيل عدد (٢) موقع للدفن الصحي للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك بين محافظة الشرقية، وشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت.

بحضور  الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر 

قام بتوقيع العقد كل من اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس عصام عبد النبي، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت، حيث شهد التوقيع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر للأسمنت، والمهندس أحمد سعد إستشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد كجك، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني لمحافظة الشرقية، والمهندس أحمد العطيفي، مدير إدارة الأعمال والجودة  بشركة جايا الطاقة البديلة الخضراء.

وأكدت وزيرة البيئة علي حرص الدولة على بناء وتطوير عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أن هذا العقد يشهد تقديم خدمات معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى ٣٠٠٠ طن /يوم والتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة بالمدفن الصحي بإستثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه ، مضيفة أن المشروع يمثل نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية.

ومن جانبه قال المهندس عصام عبد النبي العضو المنتدب لشركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان) إن العقد يشمل إنشاء وإدارة وتشغيل مصانع المعالجة في الخطارة وبلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، باستثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري ولمدة ١٥ عامًا ويستهدف معالجة أكثر من مليون طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج نحو ٢٠٠ ألف طن من الوقود البديل بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير البيئية.

خفض الانبعاثات الكربونية إنشاء وإدارة وتشغيل مصانع المعالجة الطاقة الخضراء لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمواقع الغار

