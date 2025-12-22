أسر شهداء لقمة العيش بالطريق الصحراوي بوادي النطرون يعيشون مأساة حقيقية لوفاة أبنائهم ..تفاصيل

مأساة حقيقية تعيشها أسر ضحايا الطريق الصحراوي “ضحايا لقمة العيش”، حيث توفي جد أحد الضحايا حزنا على حفيده.

تشييع جثمان الضحية الخامسة

يستعد أهالي قرية سملاي بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتشييع جثمان الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي الذي راح ضحيته 4 من أبناء مركز اشمون.

يوسف أحمد الضحية الخامسة وضحية لقمة العيش الذي كان بصحبة أصدقائه من أبناء قريته وخرجوا من أجل العمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية بوادي النطرون.

وأصيب يوسف في حادث الميكروباص علي الطريق الصحراوي وأعلنت أسرته وفاته اليوم نتيجة اصابته في الحادث.

وشيع اهالي مركز اشمون جثامين 4 من أبناء المركز من قري شنواي وساقية ابو شعره والغنامية ضحايا لقمه العيش.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء مركز اسمره الذين أكدوا خروج الشباب من بعد صلاة الفجر للعمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية والعودة ليلا في التاسعة مساء من أجل لقمة العيش.

الجد مات حزنا هلى حفيده

توفي صباح اليوم جد ضحية لقمة العيش عبد الرحمن وليد عيد ابن قرية شنواي بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

جاء ذلك بعد ساعات من دفن حفيده عبد الرحمن وتوفي حزنا عليه.

ولقي عبد الرحمن مصرعه في حادث علي الطريق الصحراوي أثناء توجهه إلي عمله بمحافظة البحيرة وتوفي بصحبة أصدقائه حيث ودع مركز أشمون 5 ضحايا في الحادث.

وشيع الأهالي جثمان جد عبد الرحمن من مسجد الفتح وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.