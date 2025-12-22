قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك مصري جاد لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسر شهداء لقمة العيش بالطريق الصحراوي بوادي النطرون يعيشون مأساة حقيقية لوفاة أبنائهم ..تفاصيل

ضحية لقمة العيش
ضحية لقمة العيش
كتبت مروة فاضل

مأساة حقيقية تعيشها أسر ضحايا الطريق الصحراوي “ضحايا لقمة العيش”، حيث توفي جد أحد الضحايا  حزنا على حفيده.

تشييع جثمان الضحية الخامسة

يستعد أهالي قرية سملاي بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتشييع جثمان الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي الذي راح ضحيته 4 من أبناء مركز اشمون. 

يوسف أحمد الضحية الخامسة وضحية لقمة العيش الذي كان بصحبة أصدقائه من أبناء قريته وخرجوا من أجل العمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية بوادي النطرون. 

وأصيب يوسف في حادث الميكروباص علي الطريق الصحراوي وأعلنت أسرته وفاته اليوم نتيجة اصابته في الحادث. 

وشيع اهالي مركز اشمون جثامين 4 من أبناء المركز من قري شنواي وساقية ابو شعره والغنامية ضحايا لقمه العيش.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء مركز اسمره الذين أكدوا خروج الشباب من بعد صلاة الفجر للعمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية والعودة ليلا في التاسعة مساء من أجل لقمة العيش.

الجد مات حزنا هلى حفيده

توفي صباح اليوم جد ضحية لقمة العيش عبد الرحمن وليد عيد ابن قرية شنواي بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

جاء ذلك بعد ساعات من دفن حفيده عبد الرحمن وتوفي حزنا عليه. 

 ولقي عبد الرحمن مصرعه في حادث علي الطريق الصحراوي أثناء توجهه إلي عمله بمحافظة البحيرة وتوفي بصحبة أصدقائه حيث ودع مركز أشمون 5 ضحايا في الحادث. 

وشيع الأهالي جثمان جد عبد الرحمن من مسجد الفتح وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية. 

المنوفية ضحايا لقمة العيش الطريق الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

المتهمين

شقيقها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت إقتحام رجال الشرطة لمسكنها بالإسكندرية

إسعاف

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم موتوسيكلين بأسيوط

متهم

بسبب تأجير شقة.. سائق يقتل زوج شقيقته بالخانكة

بالصور

علامات أنيميا نقص الحديد وطرق علاجها وأسبابها

علامات أنيميا نقص الحديد وطرق علاجها واسبابها
علامات أنيميا نقص الحديد وطرق علاجها واسبابها
علامات أنيميا نقص الحديد وطرق علاجها واسبابها

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد