رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
توك شو

إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق القذائف نحو غزة.. تفاصيل

غزة
غزة
عادل نصار

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن شهيدا ثانٍ سقط قبل قليل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهدافها المكثف للأحياء الشرقية للمدينة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القصف وإطلاق النيران لا يقتصران على حي الشجاعية فحسب، بل يمتدان إلى أحياء الزيتون والتفاح، في إطار تصعيد مستمر تشهده المنطقة الشرقية من مدينة غزة.

وأضاف "جبر" أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت متواصلة في شمال قطاع غزة، وتحديدًا في جباليا، حيث تشهد المنطقة إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي متواصل شرق مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء المحافظات الجنوبية، وإطلاقها نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح.

الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة القصف الزيتون

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. الحق اشتري عيار 21

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الاجتماع

وزير التعليم يبحث آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»

بالصور

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

فيديو

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

