إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق القذائف نحو غزة.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن شهيدا ثانٍ سقط قبل قليل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهدافها المكثف للأحياء الشرقية للمدينة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القصف وإطلاق النيران لا يقتصران على حي الشجاعية فحسب، بل يمتدان إلى أحياء الزيتون والتفاح، في إطار تصعيد مستمر تشهده المنطقة الشرقية من مدينة غزة.

وأضاف "جبر" أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت متواصلة في شمال قطاع غزة، وتحديدًا في جباليا، حيث تشهد المنطقة إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي متواصل شرق مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء المحافظات الجنوبية، وإطلاقها نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح.