محافظ القاهرة يلزم جميع المحلات بوضع صندوق قمامة أمام كل محل.. وغرامة 5 آلاف جنيه للمخالفين

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بإلزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠لترًا أمام كل محل مع منح أصحاب المحلات مهلة اسبوعين لتنفيذ ذلك، وفى حال عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة الاف جنيه، واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ .

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى أن يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة، والرصد الإشراف علي متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدورى على محافظ القاهرة.

جاء ذلك القرار نظراً لما تلاحظ خلال المرور اليومي والمتابعة من قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع وعدم وجود صناديق مخصصة للقمامة أمام هذه المحلات بما يؤثر بالسلب علي الشكل الحضاري للشوارع وصحة المواطنين .