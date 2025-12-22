تحالف مصرفي من 8 بنوك لدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات بـ 8 مليارات جنيه

نجح تحالف مصرفي قوامه 8 بنوك حكومية وخاصة في تمويل أحد مشروعات قطاع الاتصالات بقيمة 8 مليارات جنيه في صورة قرض لمدة 6سنوات.

ضم التحالف بنوك ( التجاري الدولي CIB، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، HSBC ، كريدي اجريكول، الإمارات دبي الوطني،وفا بنك، الاسكندرية).

يدعم التمويل في صورة قرض متوسط الأجل قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والرقمنة في مصر، حيث توفر الصفقة التمويلية لدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية.

ويدعم التمويل استثمارات الشركة في البنية التحتية والتحول الرقمي وإطلاق خدمات الجيل التالي في جميع أنحاء مصر.، حيث تثبت الصفقة اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بالسوق المحلي وثقتها بالعمل مع البنوك المحلية من بين مجموعة المقرضين.

يأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.

وتعتبر الصفقة نموذجًا متكاملًا للتمويل الهيكلي الذي يعكس الخبرة العميقة وقدرتنا على تصميم وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري تاكيدا علي الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في قيادة وتنظيم الصفقات التمويلية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن هذا التحالف يمثل تأكيدًا على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير تمويلات طويلة الأجل لدعم خطط التوسع والاستثمار للشركات الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس بيئة مصرفية مستقرة وقادرة على جذب ثقة الشركات متعددة الجنسيات.

و لا يقتصر دور البنوك على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات المالية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على فهم عميق لاحتياجات العملاء ورؤية واضحة لمستقبل أعمالهم.