عبد اللطيف: الفوز في البداية رسالة قوية لجماهير مصر وطموح الفراعنة لا يتغير

شدد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، على أن منتخب مصر يدخل منافساته الإفريقية وهو أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مؤكدًا أن الأسماء وحدها لا تكفي، وأن حصد النقاط داخل الملعب هو الفيصل الحقيقي لإثبات الجدارة.

وخلال تصريحاته لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضح عبد اللطيف أن منتخب مصر يملك تاريخًا استثنائيًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما توج باللقب 7 مرات، وهو رقم قياسي يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير.

وأشار إلى أن تقديم أداء قوي منذ المباريات الأولى يعد أمرًا ضروريًا لإرسال رسالة واضحة للجمهور بأن المنتخب قادم بقوة ويستهدف التتويج بالبطولة دون تردد، مؤكدًا أن الهدف الأول للفراعنة هو الصعود لمنصة التتويج.

وأكد نجم المنتخب السابق أن محمد صلاح يمثل عنصرًا محوريًا في قيادة المنتخب، خاصة في مواجهة زيمبابوي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الفنية العالية القادرين على صناعة الفارق وتحقيق الانتصارات.