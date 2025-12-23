صندوق التنمية الثقافية يقدّم قراءة معرفية جديدة لقضية "فرعون الخروج" بقصر الأمير طاز

في إطار دوره الثقافي والمعرفي الهادف إلى إعادة قراءة التاريخ المصري القديم في ضوء الدراسات العلمية المقارنة، ينظم صندوق التنمية الثقافية، من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، ندوة فكرية متخصصة بعنوان «رؤية جديدة حول فرعون الخروج وفق مصادر مصر والشرق القديم والكتب السماوية»، وذلك ضمن أنشطة الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار، تُعقد الندوة مساء الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة، ويُحاضر خلالها الدكتور طارق فرج، عالم المصريات والمرشد السياحي والباحث في علم المصريات، حيث يقدّم طرحًا تحليليًا قائمًا على المقارنة المنهجية بين النصوص المصرية القديمة، ومصادر الشرق الأدنى، وما ورد في الكتب السماوية، في محاولة لإعادة تفكيك واحدة من أكثر القضايا التاريخية والجدلية تعقيدًا في الدراسات الحضارية، وهي مسألة تحديد هوية فرعون الخروج وسياقها الزمني والسياسي.

وتتناول الندوة الأبعاد التاريخية والدينية والفكرية للقضية، مع التركيز على منهج النقد التاريخي وتحليل النصوص، بعيدًا عن التفسيرات التقليدية أو الطروحات غير الموثقة، بما يسهم في إثراء النقاش الأكاديمي وفتح مسارات جديدة للبحث العلمي الرصين.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق الدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم البحث العلمي الجاد، وترسيخ مبدأ التكامل بين التراث المادي والفكري، وتفعيل مراكز الإبداع التابعة له بوصفها منصات معرفية للحوار العلمي والتفكير النقدي، تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ مصر وحضارتها في سياقها الإقليمي والدولي.