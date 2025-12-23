قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية ترتفع بشكل طفيف وسط تراجع زخم التداول بنهاية العام

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، وسط بقاء التداولات ضعيفة مع تقلص السيولة في نهاية العام.


وجاء دعم الأسواق الآسيوية من قوة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، إلى جانب توقعات بأن يتيح تراجع التضخم مجالاً أوسع أمام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما عزز الإقبال على الأصول ذات المخاطر في مختلف أنحاء المنطقة.


وارتفع مؤشر شنجهاي المركب في الصين بنسبة 0.3%، فيما صعد مؤشر شنجهاي شينز 300 بنحو 0.6%، كما زاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي. 


وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.4%، بينما صعد مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3% كما ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي بنحو 0.1%.


وفي أستراليا، قفز مؤشر S&P/ASX 200 بأكثر من 1%، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات التعدين على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأولية.


وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن صانعي السياسات ناقشوا احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2026، في حال ثبت أن التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً. 


وأكدت المحاضر استمرار تركيز البنك المركزي على استقرار الأسعار، رغم ميل الأسواق في الفترة الأخيرة إلى تبني توقعات أكثر ميلاً للتيسير النقدي.


وفي اليابان، استقر مؤشر نيكي 225 دون تغيير يُذكر، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6%.


وقال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، اليوم، إن السلطات تمتلك «حرية كاملة» للتعامل مع التحركات المفرطة في سعر صرف الين، في إشارة إلى استعداد طوكيو للتدخل إذا لزم الأمر للحد من التقلبات الحادة في العملة.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

فعاليات التصفيات

استمرار تصفيات كرة القدم ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية بقطاع الداخلة

ارشيفيه

إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

جانب من الندوة

جامعة بنها تنظم قافلة زراعية في قرية طنان بقليوب

بالصور

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

