الأسهم الآسيوية ترتفع بشكل طفيف وسط تراجع زخم التداول بنهاية العام

سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، وسط بقاء التداولات ضعيفة مع تقلص السيولة في نهاية العام.



وجاء دعم الأسواق الآسيوية من قوة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، إلى جانب توقعات بأن يتيح تراجع التضخم مجالاً أوسع أمام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما عزز الإقبال على الأصول ذات المخاطر في مختلف أنحاء المنطقة.



وارتفع مؤشر شنجهاي المركب في الصين بنسبة 0.3%، فيما صعد مؤشر شنجهاي شينز 300 بنحو 0.6%، كما زاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.4%، بينما صعد مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3% كما ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي بنحو 0.1%.



وفي أستراليا، قفز مؤشر S&P/ASX 200 بأكثر من 1%، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات التعدين على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأولية.



وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن صانعي السياسات ناقشوا احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2026، في حال ثبت أن التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً.



وأكدت المحاضر استمرار تركيز البنك المركزي على استقرار الأسعار، رغم ميل الأسواق في الفترة الأخيرة إلى تبني توقعات أكثر ميلاً للتيسير النقدي.



وفي اليابان، استقر مؤشر نيكي 225 دون تغيير يُذكر، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6%.



وقال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، اليوم، إن السلطات تمتلك «حرية كاملة» للتعامل مع التحركات المفرطة في سعر صرف الين، في إشارة إلى استعداد طوكيو للتدخل إذا لزم الأمر للحد من التقلبات الحادة في العملة.