اعتزال وتعرض للضرب.. تصريحات نارية لجيهان سلامة

تصدرت الفنانة جيهان سلامة، مؤشرات البحث، وذلك بعد تصريحاتها في أحد البرامج التليفزيونية، وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك التصريحات:

قالت الفنانة جيهان سلامة إن خطيبها خانها بعد ثلاث سنوات من فترة الخطوبة، حيث تمت خطبتها في سن المراهقة وتحديداً منذ أن كانت طالبة في المرحلة الثانوية العامة.

وأوضحت أن خطيبها خانها مع صديقتها المقربة رغم أنها كانت تحبه.

كما كشفت الفنانة جيهان سلامة عن تفاصيل رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها أصبحت في حالة صحية جيدة بعد معاناة طويلة مع سرطان القولون استمرت لعدة سنوات.



وقالت جيهان سلامة، إنها أُصيبت بسرطان القولون وخضعت منذ عام 2018 لعدة عمليات جراحية متتالية، موضحة أن آخر عملية أجرتها كانت منذ أكثر من عام بقليل.

وأضافت أن الأطباء أخبروها في بداية المرض بصعوبة حالتها، حيث قال لها أحد الأطباء إن احتمالية وفاتها قد تكون خلال 9 أشهر، كما أبلغها طبيب آخر أنه حتى مع الاستمرار في تلقي جلسات العلاج لمدة 20 عامًا فلن يتم الشفاء التام.

وأوضحت جيهان سلامة أنها تعمدت عدم الحديث عن مرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة العلاج، مفضلة الصمت حتى اكتمال شفائها، قائلة إنها لم ترغب في الظهور أو إثارة الجدل قبل التأكد من تجاوز الأزمة الصحية بالكامل.

