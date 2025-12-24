قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر من الشبورة الصباحية
وزارة الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين لتسهيل تقديم الشكاوى ومتابعتها مع الجهات الحكومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو جراف

اعتزال وتعرض للضرب.. تصريحات نارية لجيهان سلامة

كريم ناصر

تصدرت الفنانة جيهان سلامة، مؤشرات البحث، وذلك بعد تصريحاتها في أحد البرامج التليفزيونية، وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك التصريحات:

قالت الفنانة جيهان سلامة إن خطيبها خانها بعد ثلاث سنوات من فترة الخطوبة، حيث تمت خطبتها في سن المراهقة وتحديداً منذ أن كانت طالبة في المرحلة الثانوية العامة.

وأوضحت أن خطيبها خانها مع صديقتها المقربة رغم أنها كانت تحبه.

كما كشفت الفنانة جيهان سلامة عن تفاصيل رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها أصبحت في حالة صحية جيدة بعد معاناة طويلة مع سرطان القولون استمرت لعدة سنوات.


وقالت جيهان سلامة، إنها أُصيبت بسرطان القولون وخضعت منذ عام 2018 لعدة عمليات جراحية متتالية، موضحة أن آخر عملية أجرتها كانت منذ أكثر من عام بقليل.

وأضافت أن الأطباء أخبروها في بداية المرض بصعوبة حالتها، حيث قال لها أحد الأطباء إن احتمالية وفاتها قد تكون خلال 9 أشهر، كما أبلغها طبيب آخر أنه حتى مع الاستمرار في تلقي جلسات العلاج لمدة 20 عامًا فلن يتم الشفاء التام.

وأوضحت جيهان سلامة أنها تعمدت عدم الحديث عن مرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة العلاج، مفضلة الصمت حتى اكتمال شفائها، قائلة إنها لم ترغب في الظهور أو إثارة الجدل قبل التأكد من تجاوز الأزمة الصحية بالكامل.
 

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

منتخب الجزائر

تاريخ مواجهات الجزائر والسودان قبل موقعة أمم أفريقيا 2025

كواسي أبياه

كواسي أبياه: منتخب السودان مستعد لخوض منافسات أمم أفريقيا 2025

خوان ميشا

خوان ميشا: غينيا الاستوائية تطمح في تقديم نسخة جيدة من أمم إفريقيا

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

