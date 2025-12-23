تقديم خدمات طبية وبيطرية وغذائية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حرص المحافظة على تقديم الخدمات المتكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتكثيف برامج التوعية الصحية والاجتماعية والتنموية داخل القرى، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

نفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسة اللواء ياسر الدميني، قافلة سكانية وطبية بقرية التفتيش التابعة لقرية إدڤينا، بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والخدمية.

وقد استفاد من خدمات القافلة نحو 480 مواطنًا.

وضمت القافلة خدمات صحية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 130 حالة في تخصصات الباطنة والأطفال، مع صرف العلاج اللازم، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما قامت الإدارة البيطرية بتجريع 100 رأس غنم دعمًا للثروة الحيوانية.

وقد تم تقديم مساعدات من السلع الغذائية والأقمشة، بينما وفرت إدارة تموين رشيد سيارة لبيع السلع بسعر الجملة، وسيارة أنابيب بوتاجاز بسعر المستودع، حيث تم بيع 60 أنبوبة.

كما شملت القافلة خدمات تعليمية وتوعوية، حيث نفذت إدارة محو الأمية امتحانًا فوريًا لـ 8 من أبناء القرية، إلى جانب قيام إدارة أوقاف رشيد بتنفيذ ندوة دينية بعنوان "التحلي بالأخلاق الحميدة وحسن اختيار الأصدقاء".