قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية وغذائية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حرص المحافظة على تقديم الخدمات المتكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتكثيف برامج التوعية الصحية والاجتماعية والتنموية داخل القرى، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

نفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسة اللواء ياسر الدميني، قافلة سكانية وطبية بقرية التفتيش التابعة لقرية إدڤينا، بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والخدمية.

وقد استفاد من خدمات القافلة نحو 480 مواطنًا.

وضمت القافلة خدمات صحية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 130 حالة في تخصصات الباطنة والأطفال، مع صرف العلاج اللازم، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما قامت الإدارة البيطرية بتجريع 100 رأس غنم دعمًا للثروة الحيوانية.

وقد تم تقديم مساعدات من السلع الغذائية والأقمشة، بينما وفرت إدارة تموين رشيد سيارة لبيع السلع بسعر الجملة، وسيارة أنابيب بوتاجاز بسعر المستودع، حيث تم بيع 60 أنبوبة.

كما شملت القافلة خدمات تعليمية وتوعوية، حيث نفذت إدارة محو الأمية امتحانًا فوريًا لـ 8 من أبناء القرية، إلى جانب قيام إدارة أوقاف رشيد بتنفيذ ندوة دينية بعنوان "التحلي بالأخلاق الحميدة وحسن اختيار الأصدقاء".

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة قافلة سكانية شاملة

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

