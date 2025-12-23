تأسست شركة لامبورجيني على يد فيروتشيو لامبورجيني عام 1963 ، وعمل لامبورجيني في البداية كـ صانع للجرارات ثم تحول لصناعة السيارات الرياضية الخارقة بعد خلاف مع فيراري .

وبعد ذلك انتجت أول سيارة له واطلق عليها اسم 350 GT، واشتهرت لامورجيني بعلامة الثور الهائج، وتنتج أيقونات منها، ميورا وكونتاش، ومرت ملكيتها إلي عدة شركات حتى استحوذت عليها مجموعة فولكس فاجن من خلال أودي في عام 1998، لتواصل النمو والتوسع حتى اليوم.

- أبرز المحطات في تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات :

في عام 1963 تم أطلاق فيروتشيو لامبورجيني من شركته Automobili Ferruccio Lamborghini في إيطاليا، وكان الهدف منها هو المنافسة مع سيارات فيراري بعد تجربة شخصية سيئة.

ومن عام 1964 حتي عام 1970 أطلقت أول سيارة 350 GT، ثم جاءت سيارة ميورا الأسطورية في منتصف الستينيات، واكتسبت الشركة سمعة عالمية بفضل التصميمات المبتكرة والأداء العالي.

- أزمات مرت بها لامبورجيني :

واجهت شركة لامبورجيني صعوبات مالية بسبب أزمة النفط عام 1973، وبدأ فيروتشيو ببيع حصصه، وتم بيع الشركة لرجال أعمال سويسريين.

- تقلبات لامبورجيني ووصول فولكس فاجن:

شهدت فترة الثمانينيات تقديم سيارة كونتاش (Countach) وتطورات تكنولوجية خاصة بشركة لامبورجيني، وبعدها سيطرت شركة كرايسلر على الشركة لفترة.

و في عام 1998 استحوذت مجموعة فولكس فاجن الألمانية عبر أودي على لامبورجيني، وذلك وفر لها الاستقرار والتوسع.

وشهدت شركة لامبورجيني إنتاج سيارات شهيرة منها، مورسيلاجو، وجالاردو، وأوروس، وواصلت لامبورجيني توسيع إنتاجها وخطوط موديلاتها تحت مظلة فولكس فاجن.

وجدير بالذكر ان شركة لامبورجيني بدات كـ شركة جرارات تحولت إلى صانع سيارات رياضية أسطورية، ومرت بفترات صعود وهبوط، لتستقر في النهاية كجزء من مجموعة فولكس فاجن وتستمر في إبهار العالم بسياراتها الخارقة .