ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبرز المحطات في تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات؟

إبراهيم القادري

تأسست شركة لامبورجيني على يد فيروتشيو لامبورجيني عام 1963 ، وعمل لامبورجيني  في البداية كـ صانع للجرارات ثم تحول لصناعة السيارات الرياضية الخارقة بعد خلاف مع فيراري .

 تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات

وبعد ذلك انتجت أول سيارة له واطلق عليها اسم 350 GT، واشتهرت لامورجيني بعلامة الثور الهائج، وتنتج أيقونات منها، ميورا وكونتاش، ومرت ملكيتها إلي عدة شركات حتى استحوذت عليها مجموعة فولكس فاجن من خلال أودي في عام 1998، لتواصل النمو والتوسع حتى اليوم.

- أبرز المحطات في تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات :

 تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات

في عام 1963 تم أطلاق فيروتشيو لامبورجيني من شركته Automobili Ferruccio Lamborghini في إيطاليا، وكان الهدف منها هو المنافسة مع سيارات فيراري بعد تجربة شخصية سيئة.

 تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات

ومن عام 1964 حتي عام 1970 أطلقت أول سيارة 350 GT، ثم جاءت سيارة ميورا الأسطورية في منتصف الستينيات، واكتسبت الشركة سمعة عالمية بفضل التصميمات المبتكرة والأداء العالي.

- أزمات مرت بها لامبورجيني :

واجهت شركة لامبورجيني صعوبات مالية بسبب أزمة النفط عام 1973، وبدأ فيروتشيو ببيع حصصه، وتم بيع الشركة لرجال أعمال سويسريين.

- تقلبات لامبورجيني ووصول فولكس فاجن:

شهدت فترة الثمانينيات تقديم سيارة كونتاش (Countach) وتطورات تكنولوجية خاصة بشركة لامبورجيني، وبعدها سيطرت شركة كرايسلر على الشركة لفترة.

 تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات

و في عام 1998 استحوذت مجموعة فولكس فاجن الألمانية عبر أودي على لامبورجيني، وذلك وفر لها الاستقرار والتوسع.

وشهدت شركة لامبورجيني إنتاج سيارات شهيرة منها، مورسيلاجو، وجالاردو، وأوروس، وواصلت لامبورجيني توسيع إنتاجها وخطوط موديلاتها تحت مظلة فولكس فاجن.

 تاريخ شركة لامبورجيني لصناعة السيارات

وجدير بالذكر ان شركة لامبورجيني بدات كـ شركة جرارات تحولت إلى صانع سيارات رياضية أسطورية، ومرت بفترات صعود وهبوط، لتستقر في النهاية كجزء من مجموعة فولكس فاجن وتستمر في إبهار العالم بسياراتها الخارقة .

