محافظات

محافظ دمياط يستقبل مساعد وزير البيئة لمناقشة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اليوم، الدكتور ياسر عبد الله مساعد وزير البيئة والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و  أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والمهندس محمد الدالي إدارة شئون البيئة ، مناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بمنظومة الإدارة المتكاملة لتدوير المخلفات بمحافظة دمياط. .

وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " مع مساعد وزير البيئة آلية تعظيم الاستفادة من مجمع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة، وخطة تجارب تشغيل واستلامه وتشغيل المدفن الصحى للمخلفات الخطرة والصلبة  ، و جلب الاستثمارات اللازمة لتشغيله بكامل طاقته ، كما بحثا كافة العقبات التى تواجه تلك المخططات ، وآلية وضع استراتيجية عمل محددة لتخطى تلك العقبات ، وتدعم رؤية التشغيل نحو الوصول إلى الإدارة المثلى لمنظومة المخلفات.

وفى سياق متصل،، أكد " المحافظ " أنه تم إصدار قرار بشأن نقل مكامير الفحم المطورة إلى مجمع تدوير المخلفات الصلبة،  والزامها بتطبيق عدد من الاشتراطات والمعايير للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ، لافتًا إلى أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمام بالغ للحد من الآثار الناجمة عن المكامير ، من خلال تفعيل منظومة رقابية مشددة على المكامير.

واستعرض " الدكتور أيمن الشهابى " خلاله أبرز الجهود التى حققتها المحافظة خلال الفترة الماضية، بملف اعادة تدوير المخلفات ، وذلك تزامنًا مع الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للمنظومة من إنشاء مجمع متكامل ، و دعمها بالمعدات والفرق العاملة بمنظومة الجمع ، وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تنفيذ عدد من الضوابط والاستراتيجيات لتعزيز رؤى الإدارة المتكاملة لتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها ، و تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية ، لتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين و تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، و أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المحافظة بصدد إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط فى الفترة من ٢٩ ديسمبر الجارى حتى مطلع يناير ، والذى يأتى تزامنًا مع فوز دمياط بعاصمة الابتكار الأخضر، والاعلان عن مدينة رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون فى الدلتا، كما أن الحدث يعكس إهتمام المحافظة بتعزيز الوعى المجتمعى بالممارسات الصحيحة للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

دمياط محافظ دمياط المشروع القمامه

