قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخر أخبار القطاع| الوضع الإنساني في غزة كارثي.. واستمرار تدفق المساعدات المصرية

غزة
غزة
محمود محسن

نحو 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة هي مساعدات مصرية خالصة قدمتها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني دعمًا للشعب الفلسطيني.

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة المساعدات الـ100 ضمن سلسلة قوافل زاد العزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح من الجانب المصري، إن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمئات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، في إطار قافلة جديدة موجهة إلى قطاع غزة، حيث تحركت الشاحنات من الأراضي المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات تتجه أولًا إلى منفذ العوجة، حيث تخضع لإجراءات التدقيق والمراجعة، قبل انتقالها إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها، مشيرًا إلى أن المساعدات تنوعت ما بين المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى المواد البترولية المختلفة، من سولار وبنزين وغاز طبيعي، فضلًا عن المساعدات الإيوائية، وذلك في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بمخيمات النازحين جراء المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تسببت في تضرر وغرق أكثر من 90% من الخيام داخل القطاع خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أنه رغم العراقيل والتعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات، تمكنت الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري منذ انطلاق قوافل «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي من إدخال أكثر من 19 ألف شاحنة تحمل ما يزيد على 245 ألف طن من المساعدات الإنسانية، إلى جانب أكثر من 470 شاحنة محمّلة بنحو 35 ألف طن من المواد البترولية، مؤكدًا أن 

«فتح»: الصحافة العالمية تركز على المأساة الإنسانية في غزة بسبب تعثر الحلول السياسية

قال جمال سعيد عبيد، عضو القيادة العليا لحركة فتح، إن تركيز الصحافة العالمية في الوقت الراهن ينصبّ بصورة متزايدة على الواقع الإنساني والقصص الإنسانية المؤلمة في قطاع غزة، أكثر من تركيزه على الجوانب السياسية المرتبطة بالعلاقات بين حركة حماس وإسرائيل، أو القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف «عبيد»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا التحول في التغطية الإعلامية يعود إلى إدراك الصحافة الدولية أن إسرائيل ما زالت تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية في ظل غياب الثقة بإمكانية تنفيذ هذه المرحلة، نتيجة وضع العقبات أمام الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بشكل كامل، واستحقاقات الانتقال السياسي المرتبطة بذلك.

وأشار إلى أن القضايا الإنسانية التي يتم تسليط الضوء عليها لا تمثل سوى جزء محدود من الحقيقة الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني باتوا بلا مأوى، وأن ما يُعرف بالخيام لا يتجاوز كونه بقايا خيام وقطع قماش وشوادر لا تفي بمتطلبات مواجهة الظروف المناخية القاسية والمنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء.

وأكد، أن معاناة السكان تتفاقم بفعل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، موضحًا أن المعبر الواقع بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم مغلق لليوم الخامس على التوالي، ولا تدخل عبره أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع، باستثناء ما تقدمه جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالدور المصري والجهود المبذولة لإمداد قطاع غزة بالحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل غياب شبه كامل لشرايين الحياة الأساسية.

متحدثة الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة كارثي والحاجة ملحّة لتدفق المساعدات دون عوائق

قالت أماني الناعوق، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية والأوضاع الحياتية اليومية للسكان بالغة الصعوبة، ولم تعد الحياة إلى ما كانت عليه قبل الأعمال العدائية.

وأوضحت الناعوق، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سكان القطاع يعانون من إرهاق شديد في محاولاتهم المستمرة للحصول على المأوى المناسب، والغذاء، والمياه النظيفة، لافتة إلى أن الخدمات الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات السكان لا تزال متوقفة أو تعمل بشكل غير فعّال في العديد من مناطق قطاع غزة.

وأضافت أن أكثر من 80% من السكان تأثروا خلال الأشهر الماضية جراء العمليات العدائية وأوامر الإخلاء، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من النازحين في مساحات ضيقة وغير مهيأة، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية.

وحول أسباب تفاقم الأوضاع، أكدت الناعوق أن الأزمة ترتبط بحجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع، إضافة إلى القيود المستمرة المفروضة على إدخال المساعدات، مشيرة إلى أن النزوح الجماعي، والدمار الهائل، والتذبذب في توفر الاحتياجات الأساسية، وعدم قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء والمأوى المناسب، جميعها عوامل ساهمت في تعميق المعاناة الإنسانية.

وشددت المتحدثة باسم الصليب الأحمر على الحاجة الملحّة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني إلى قطاع غزة، بما يمكّن المنظمات الإنسانية من تلبية الاحتياجات العاجلة، وكذلك الاحتياجات طويلة الأمد.

كما دعت إلى ضمان استدامة الدعم الإنساني، ليشمل الغذاء، والمأوى المناسب، والمواد اللازمة لإعادة إصلاح البنية التحتية الحيوية في القطاع، مؤكدة ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، وضمان وصولها إلى جميع السكان وفي مختلف أنحاء قطاع غزة.

فتح غزة إسرائيل الصحافة الدولية الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

محمد هاني

كأس الأمم الأفريقية.. محمد هاني: تمّ إنجاز الخطوة الأولى

منتخب الطائرة

حصاد اتحاد الطائرة في البطولات الدولية لمنتخبات الشباب والكبار لموسم 2025

مروان عطية

شبح الغيابات يهدد منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد