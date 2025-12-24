قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
«الضباب الوردي».. ظاهرة جوية نادرة تربك البريطانيين في شرق إنجلترا | تفاصيل
بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»
التحديات التي تواجه السيارات في فصل الشتاء

إبراهيم القادري

تواجه السيارات العديد من التحديات خلال فصل الشتاء، ومن ضمنها، ضعف البطارية، وانخفاض ضغط الإطارات، وتجمد السوائل، بالاضافة إلي تأثير الرطوبة على الرؤية وتكون الضباب علي النوافذ، وخطورة الطرق الزلقة بسبب الأمطار .

وذلك يتطلب فحص شامل للبطارية، والإطارات، والسوائل، والسيور والخراطيم، ويجب ضمان عمل نظام التدفئة والإضاءة بشكل جيد لتجنب الأعطال المفاجئة والحفاظ على سلامة القيادة.

-  التحديات التي تواجه السيارات في فصل الشتاء :

ضعف البطارية

البرد الشديد يؤدي إلي تباطئي التفاعلات الكيميائية داخل البطارية، وذلك يقلل من قدرتها على توليد الطاقة، وهذا يجعل تشغيل المحرك أصعب خاصة إذا كانت قديمة.

مشاكل الإطارات

انخفاض الحرارة يسبب انكماش الهواء داخل الإطارات، وذلك يقلل من ضغطها، ويؤثر على تماسكها ويزيد استهلاك الوقود، وتصبح أكثر صلابة وأقل مرونة، مما يقلل من فعالية الكبح والانعطاف.

زيت المحرك

يصبح زيت المحرك أكثر لزوجة في البرد، وذلك يؤدي إلي صعوبة تدفق الزيت عند بدء التشغيل، وهذا يتطلب استخدام زيوت خفيفة مناسبة للطقس البارد.

تجمد السوائل

خطوط الوقود قد تتجمد، وسائل المساحات يجب أن يكون مقاومًا للتجمد.

تدهور المساحات وضباب النوافذ

الرطوبة داخل السيارة تتكثف على الزجاج البارد فتسبب تكون الضباب، وتضعف أداء مساحات الزجاج وتجعلها غير فعالة، وذلك يعيق الرؤية.

تأثير الرطوبة والتآكل

الرطوبة العالية والأملاح تزيد من خطر الصدأ والتآكل لهيكل السيارة وأجزائها.

السيور والخراطيم

البرد يجعل المطاط أكثر هشاشة، مما قد يؤدي لتشقق السيور والخراطيم وتسريب السوائل منها.

تحديات خاصة بالسيارات الكهربائية

البرد يقلل من كفاءة البطارية وقدرتها على توليد الطاقة، ويقلل من نطاق القيادة ويطيل مدة الشحن.

القيادة على الطرق الزلقة

الأمطار والثلج والجليد يقللوا من قوة الاحتكاك والتحكم، وتزيد من احتمالية الانزلاق علي الطرق السريعة .

