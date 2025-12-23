سيرة التوهج الإنساني والإبداعي.. مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "المكرمون" في دورته السابعة والثلاثين

تنطلق فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من المؤتمر العام لأدباء مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري بمحافظة شمال سيناء، "دورة الأديب الكبير الراحل محمد جبريل"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

يعقد المؤتمر برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وأمانة الشاعر عزت إبراهيم، ويحتفي بعدد من الرموز الإبداعية في مصر، إلى جانب تكريم خاص لمبدعي شمال سيناء.

وأصدر المؤتمر كتاب "المكرمون.. سيرة التوهج الإنساني والإبداعي"، احتفاء بمنجز عدد من الأدباء والنقاد المصريين وبوصف التكريم تعبيرا عن التقدير لرحلة عطاء ثرية، حيث يكرم المؤتمر مجموعة متميزة من الأدباء والنقاد الذين ساهموا إسهامات متميزة في الحياة الأدبية والثقافية المصرية".

ويكرم المؤتمر اسم الروائي الكبير محمد جبريل، شخصية المؤتمر، تقديرا لمسيرته الإبداعية الممتدة، التي رصدت التحولات الاجتماعية المصرية، خاصة في فضاء مدينة الإسكندرية. كما احتفى المؤتمر برئيسه الدكتور مدحت العدل، مسلطا الضوء على تجربته المتنوعة بين الشعر وكتابة السيناريو والإنتاج الدرامي.

ويعد محمد جبريل، المولود عام 1938، أحد أبرز الروائيين المصريين، وقد جعل من الإسكندرية عالما سرديا نابضا في مشروعه الإبداعي. صدر له أكثر من 37 رواية و16 مجموعة قصصية، ونال جائزة الدولة التشجيعية عام 1975، كما ترجمت أعماله إلى عدد من اللغات العالمية.

ويكرم المؤتمر الدكتور مدحت العدل، رئيس المؤتمر، الشاعر وكاتب السيناريو والطبيب والمنتج الفني، المولود عام 1955، والذي يعد من الأسماء المؤثرة في المشهد الفني المصري، وارتبطت أعماله السينمائية والدرامية بوجدان الجمهور، مؤمنا بدور الإبداع كقوة تنويرية تجمع بين المعرفة والحس الإنساني.

وتضم قائمة المكرمين:

جابر بسيوني (عن الوجه البحري): وهو شاعر ومحاضر ثقافي من الإسكندرية، مواليد 1960، شغل مواقع قيادية باتحاد كتاب مصر، وتميز شعره بالانحياز للإنسان البسيط. له إصدارات متعددة في الفصحى والعامية وشعر الأطفال، وشارك في مؤتمرات دولية عديدة.

ياسر خليل (عن الوجه القبلي): شاعر فصحى من محافظة المنيا، مواليد 1973، نشط في العمل الثقافي والإداري، وتولى أمانة مؤتمر أدباء مصر. من دواوينه "ما لم يدركه الدرويش"، وتتميز تجربته بالبحث عن المعنى الإنساني العميق.

محمد علي عزب (من النقاد): شاعر وناقد من القليوبية، مواليد 1975، جمع بين الإبداع الشعري والرؤية النقدية، وتخصص في نقد شعر العامية المصرية، وحصل على جوائز عدة منها جائزة أحمد فؤاد نجم في النقد.

د. رشا الفوال (من الأديبات): شاعرة وناقدة حاصلة على الدكتوراه في علم النفس، مواليد 1977، تمزج في مشروعها النقدي بين الأدب والتحليل النفسي، ولها دواوين عامية منها "جايز تحزن".

د. أحمد إبراهيم الشريف (عن الإعلاميين): كاتب وناقد وإعلامي، رئيس قسم الثقافة بجريدة "اليوم السابع"، حاصل على الدكتوراه في تحليل الخطاب المسرحي، وصدر له عدد من الروايات والمجموعات القصصية، من بينها "موسم الكبك"، وحصل على جوائز أدبية مرموقة.

ويكرم المؤتمر إبراهيم حامد: شاعر عامية من الشرقية، ورئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بالشرقية والقناة وسيناء، عرفت قصيدته بقربها من الناس وانحيازها للفقراء، وله عدة دواوين شعرية.

وتقديرا للمبدعين في محافظة شمال سيناء، يكرم المؤتمر من أدبائها:

عبد الله السلايمة: كاتب وروائي وباحث ثقافي، كرّس أعماله لسرد تفاصيل المكان السيناوي والإنسان، وحظيت كتاباته باهتمام نقدي، وترجمت بعض أعماله إلى اللغة الهندية.

حسونة فتحي: شاعر وباحث في التراث، لقب "ابن النخيل والصمت النبيل"، صدر له عدد من دواوين العامية، ويشارك بفاعلية في لجان الشعر والمؤتمرات الأدبية بإقليم القناة وسيناء.

د. صلاح الدين فاروق (من الراحلين): شاعر وناقد وأكاديمي (1967–2025)، عمل محاضرا بجامعة العريش، وترك إسهامات نقدية مهمة حول تحولات القصيدة العربية، إلى جانب دواوين شعرية وكتابات نقدية.

كما يكرم اسم الدكتور الراحل صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، تقديرا لإسهاماته العلمية والشعرية، وهو أحد أعلام النقد والأدب العربي، وله أكثر من 15 ديوانا شعريا وعشرات المؤلفات، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2023.

ويعقد المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد، ويعد من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهتم بمتابعة وتحليل المشهد الأدبي في مختلف المحافظات، من خلال حوارات فكرية ونقدية يشارك فيها نخبة من الأدباء والباحثين.

وتأتي دورته السابعة والثلاثون استكمالا لمسيرة طويلة من الحراك الثقافي، حيث تناقش قضايا الراهن الأدبي والتحولات في الكتابة المصرية المعاصرة، مع تركيز خاص على دعم الأصوات الشابة وتعزيز الحضور الثقافي في المناطق الحدودية والمجتمعات المهمشة.