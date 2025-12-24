أخبار السيارات | بي واي دي راكو تهدد عرش هوندا .. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

شهدت مدينة "كيما" الصغيرة الواقعة جنوب شرق هيوستن بولاية تكساس، موجة عارمة من السخرية والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشفت إدارة الشرطة المحلية عن أحدث أعضاء أسطولها للدوريات: سيارة تسلا سايبرتراك الكهربائية.

بينما ينتظر العالم الإعلان الرسمي من شركة نيسان عن سيارتها السيدان الاقتصادية القادمة، ظهرت مؤخرًا صور مسربة عالية الجودة لسيارة نيسان فيرسا 2027، كاشفة عن ملامح أكثر عصرية وجرأة مما كان متوقعًا.

تشهد صناعة السيارات اليابانية حاليًا واحدة من أكبر التحولات في تاريخها، حيث تسببت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية في حالة من الاستنفار لدى عمالقة الصناعة في اليابان.

كشفت شركة هوندا، في منتصف ديسمبر 2025، عن استدعاء رسمي وشامل يطال 70,658 سيارة من طرازات أكورا الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.