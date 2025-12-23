التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين اتحاد جدة السعودي وناساف الأوزبكي

انتهت احداث الشوط الاول بين اتحاد جدة السعودي وناساف الأوزبكي بالتعادل السلبي من دوري ابطال اسيا

ويلتقي فريق الاتحاد مع نظيره ناساف قرشي الأوزبكي، في المباراة التي ستقام ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضن منافسات الجولة السادسة لمجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية ضد ناساف الأوزبكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، فابينيو تفاريس.

في خط الوسط: نجولو كانتي، أحمد الغامدي، حامد الغامدي.

يقود الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ستيفن بيرجوين.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد السعودي يأتي في المركز الثامن في ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل ناساف الأوزبكي الترتيب دون رصيد من النقاط