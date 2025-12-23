عمرو صالح: النقد الدولي أشاد بالنمو الاقتصادي في مصر خاصة بعد تحقيق 4.4% معدلات نمو إيجابية

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي سابقا، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالنمو الاقتصادي في مصر، خاصة بعد تحقيق 4.4%، في زل التقلبات في الأوضاع العالمية.

وقال عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن صندوق النقد الدولي يعمل على القيان بمراجعات ومن الممكن أن يعمل بعدة مراجعات من أجل الموافقة على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار.



وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي سابقا، أن ة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يرتبط بصندوق النقد الدولي بقدر ما هو برنامج مصري خالص، يتوافق في مراحله مع رؤية وبرنامج الصندوق، لافتًا إلى أن استمرار الإصلاح لا يتوقف على انتهاء البرنامج مع الصندوق من عدمه.