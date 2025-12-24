سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025

أظهرت تعاملات البنوك المصرية اليوم الاربعاء، 24 ديسمبر 2025، حالة من الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحافظت العملة الأمريكية على مستوياتها دون حاجز 48 جنيهًا في معظم المؤسسات المصرفية.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

- 47.42جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.42جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.40 جنيه للشراء.

- 47.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.40جنيه للشراء.

- 47.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

- 47.44 جنيه للشراء.

- 47.54 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.40 جنيه للشراء.

- 47.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.