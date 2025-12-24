قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب
أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025
جامعة القاهرة تكرم رؤساء جامعات من أبنائها في احتفالية عيد العلم
الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم
عمليات إجلاء وتحذيرات من فيضانات مع عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025

ولاء عبد الكريم

أظهرت تعاملات البنوك المصرية اليوم الاربعاء، 24 ديسمبر 2025، حالة من الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحافظت العملة الأمريكية على مستوياتها دون حاجز 48 جنيهًا في معظم المؤسسات المصرفية.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- 47.42 جنيه للشراء.
- 47.52 جنيه  للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر
- 47.42جنيه للشراء.
- 47.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 47.42جنيه للشراء.
- 47.52 جنيه  للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
- 47.42 جنيه للشراء.
-  47.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة
- 47.40 جنيه للشراء.
- 47.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى
- 47.40جنيه للشراء.
- 47.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى
- 47.44 جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 47.40 جنيه للشراء.
- 47.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 47.42 جنيه للشراء.
- 47.52 جنيه للبيع.

