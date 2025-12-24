كريم فهمي يبحث عن شبيه له.. تعرف على السبب

كشف الفنان كريم فهمي، رغبته في العثور عن شاب يشبهه في عمر الـ 18 سنة، وذلك للمشاركة في عمل فني جديد.

ونشر كريم فهمي صورته عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام" وكتب: "مطلوب شبيه كريم فهمي 18 سنة، برجاء إرسال صورة واضحة".



ويحل الفنان كريم فهمي غدا ضيفا في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم الدميتان أبلة فاهيتا وكارو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم عبر قناة إم بي سي مصر.

وروجت إم بي سي مصر للحلقة، حيث نشرت الملصق الدعائي لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "

النجم كريم فهمي ضيف حلقة الليلة مع الأبلة فاهيتا الساعة 9 مساءا".